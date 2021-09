Emery: "El Atalanta es un equipo diferente, destaca su sentido colectivo"

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, calificó al Atalanta, rival en la primera jornada de la fase de grupos (F) de la Liga de Campeones, de "equipo diferente" y en el que destaca su "sentido colectivo del juego", aunque confía en lograr este martes (21:00 horas) el triunfo en el Estadio de La Cerámica.

"El Atalanta es un equipo diferente, muy ofensivo. Cuando distingues entre mirar y ver encuentras las diferencias. Yo miraba y no veía lo que había. Una vez que lo he analizado he visto que es un equipo diferente, que exige mucho y con una historia, con poca presencia en tiempo, pero muy concentrada en la Champions. Esa es la ventaja que nos lleva", analizó en rueda de prensa.

A nivel de juego, el equipo de Gian Piero Gasperini obliga a "adaptarse" a lo que hacen porque "impone ese estilo de juego durante bastantes momentos del partido". "Afrontamos el partido con mucha ilusión y la voluntad de querer retar a ese gran Atalanta. Es una historia bonita que nos ilusiona. Aquí te planteas el objetivo de ganar cada partido porque es una competición corta", señaló en alusión a la primera fase.

Para Emery, el Manchester United de Cristiano Ronaldo es el "favorito" del grupo por encima del Atalanta y el Villarreal, al margen del Young Boys. "El foco es muy claro y en cada partido los tres puntos son únicos sea el rival que sea. Si algo destaca del Atalanta es un sentido colectivo del juego, muy valiente. Los centrales hay momentos en que son extremos y los mediapuntas son centrales construyendo. El éxito del Atalanta viene del colectivo", recalcó.

Del centrocampista Dani Parejo y el delantero Gerard Moreno, aseguró que están para jugar ante el equipo italiano. "Dani, a nivel de su lesión, está olvidada. Lleva entrenando con el grupo dos semanas con muy buenas sensaciones. Hemos seguido el ritmo de los entrenamientos, y al equipo lo veo con ilusión. No nos va a afectar no haber jugado el domingo. Gerard vino con molestias de la selección y después de dos días de reposo se ha entrenado con normalidad", informó.

Una victoria contra el Atalanta confirmaría las buenas sensaciones que ha transmitido el 'submarino amarillo' en el inicio de LaLiga Santander, especialmente ante el Atlético de Madrid. "Hemos recuperado algunos futbolistas y ahora es cuando el equipo está asentado para poder empezar a trabajar los partidos buscando las mejores versiones. Me gusta tener los ojos abiertos porque veo a la gente con muchas ganas y preparada para rendir. Eso me hace exigirme en acertar y leer el partido", indicó.

Con el delantero nigeriano Samu Chukwueze, "que va más lento de lo que queríamos", y Daniel Raba lesionado en el tobillo, Emery dispone del resto de una plantilla "con carácter" para afrontar el debut europeo. "Hemos ido afrontando partidos cada vez con mayor resposabilidad y el equipo ha dado respuesta. Lo difícil es saber si somos capaces de estar de pie este nuevo reto. El club es capaz de crear un equipo con jugadores como Pau Torres, con mucho futuro, y otros de la experiencia de Albiol", destacó.