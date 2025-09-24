Emery defiende que la salida de Monchi "no cambia nada" en el Aston Villa

BIRMINGHAM (INGLATERRA), 24 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

El entrenador del Aston Villa, el español Unai Emery, expresó este miércoles que la salida del hasta ahora director deportivo de la entidad, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' "no cambia nada" en el club de la Premier League inglesa.

"Llegamos hace tres años con el proyecto que hicimos con el club. Monchi llegó seis meses después que nosotros. Era muy bueno, pero después de dos años necesitaba otro capítulo en su carrera. Le deseo lo mejor en su nueva etapa", dijo Emery en rueda de prensa en la previa del primer partido del Villa en la Europa League este jueves ante el Bolonia.

El técnico vasco desveló que una vez terminó el mercado de fichajes de este verano, abordaron su salida del club. "Es algo en lo que estábamos trabajando progresivamente después de hablar con Monchi. Decidimos con él y con el club hacer una transición normal. No cambia nada, sólo cambia el hombre", aseguró.

"Reaccionamos rápidamente trayendo a una persona que conozco personalmente. Tengo mucha confianza con Roberto y viene a ayudarnos", afirmó el de Hondarribia en rueda de prensa.

El Villa anunció este martes la salida de Monchi de su estructura deportiva, después de estar al frente de la confección de la plantilla del club inglés desde el verano de 2023. El andaluz jugó un papel importante en la clasificación a la Liga de Campeones del club hace dos cursos, alcanzando la pasada temporada los cuartos de final en la máxima competición continental de clubes.

Rápidamente, el mismo día, la entidad de Birmingham anunció que el también español Roberto Olabe, ex director deportivo de la Real Sociedad, cubriría el hueco del gaditano al frente de la dirección deportiva.