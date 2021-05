Emery: "Es increíble y maravilloso que todos marquen su penalti"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, se mostró orgulloso por su club y por el fútbol español después de ganar la Liga Europa este miércoles en la final ante el Manchester United, un título que se decidió en una tanda de 22 penaltis, donde fue "increíble y maravilloso" que todos marcaran el suyo.

"17 partidos analizados del United, trabajo, no hay más. Los jugadores han demostrado una buena mentalidad, contra un equipazo. Hemos sabido competir muy bien, sufrir, marcar en las opciones que teníamos y hemos acabado mejor que ellos. Tenía la sensación de poder rematar el partido antes de los penaltis", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

El técnico vasco respondió así a la pregunta sobre su secreto para ser el entrenador más laureado del torneo con cuatro títulos. "Yo procuro darles lo que puedo trabajar para conocer al rival y luego ejecutar lo que somos nosotros. Hacerles ver la dificultad para sobreponerse a ella. Los penaltis no son lotería, hay que tener la cabeza fuerte", apuntó.

"Los penaltis son para el momento decisivo. A veces los ensayas, es verdad que este año no hemos ensayado penaltis y no hemos tenido penaltis en ninguna ronda. Los jugadores han estado fabulosos. No es ni la decisión de elegir porque han lanzado todos, hasta el portero, es increíble y maravilloso que todos marquen", añadió.

Emery explicó además sus sensaciones. "Orgullo lo primero por Villlarreal, por el presidente, por el proyecto estable y a una dimensión muy grande que tiene. Orgullo del fútbol español, poder estar en esta final representando a la liga española. Es una satisfacción por mucha gente, por muchas cosas", terminó.