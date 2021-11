Emery: "No siento respeto, igual se ha quedado dormido el del VAR"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, se mostró contundente a la hora de hablar de la polémica arbitral este sábado en la derrota (1-3) ante el Barça, y afirmó no sentir "respeto" por los incidentes que se repiten y que penalizan a su equipo, como los dos penaltis que reclamaron esta vez.

"Muy contento del trabajo, del despliegue del equipo, en el planteamiento éramos exigentes a la hora de hacer una buena presión y eso nos iba a generar mucho despliegue. El primer tiempo estaba ya controlado por nosotros", dijo en primer lugar en rueda de prensa.

"El segundo han empezado ellos otra vez mejor, nos hemos rehecho y ya no dejábamos que llegaran a nuestra portería. Cuando estaba más cerca el 2-1 hemos tenido un error y estos equipos tienen jugadores que pueden acertarla si les das una situación de esas", añadió.

El preparador amarillo enlazó su valoración del partido con la protesta de su equipo por la mano de Piqué y un agarrón a Albiol que no fueron señalados como penaltis. "Luego está hoy algo que no está en tus manos, que ha tenido claramente incidencia en el resultado. Yo no entendía, alguien tiene que explicarnos", dijo.

"Da la sensación de que en Villarreal no siento respeto, han pasado varios episodios ya aquí esta temporada. Hoy el Villarreal merece una explicación de por qué no se pita ese penalti. Porque la segunda de Albiol, que interprete que ese agarrón no es suficiente, aunque no me vale porque es penalti también", añadió.

Emery insistió perplejo en "por qué no se usó el VAR". "Entendí la indignación del Espanyol el otro día, pero lo de hoy ha sido todavía peor", afirmó. El técnico vasco reconoció además que, aunque el equipo va en la línea de buen juego que quiere, necesita minimizar los despistes y aprovechar sus ocasiones.