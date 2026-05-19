Emery: "No soy el rey de la Liga Europa"

19 May 2026, Turkey, Istanbul: Aston Villa manager Unai Emery attends a press conference at Besiktas Park, ahead of Wednesday's UEFA Europa League final soccer match against SC Freiburg. Photo: Alex Caparros/PA Wire/dpa - Alex Caparros/PA Wire/dpa

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, ha asegurado que "no" es "el rey de la Liga Europa", a pesar de haber ganado la competición en cuatro ocasiones, y espera escribir "un nuevo capítulo" e iniciar "una nueva era" con una victoria este miércoles en la final ante el Friburgo en Estambul.

"No soy el rey de esta competición. Ahora, estoy de nuevo aquí con el Aston Villa, en un nuevo capítulo, y todo lo que hice ya pasó. Está ahí, pero con eso no voy a ganar mañana. Tengo que ganar mañana con los jugadores que tenemos ahora, con el Aston Villa de ahora, contra el rival al que nos enfrentaremos mañana. Es un nuevo camino, un nuevo momento, y ojalá una nueva era", declaró en rueda de prensa.

Emery conquistó tres veces la Liga Europa con el Sevilla y una con el Villarreal, pero afirma que los éxitos del pasado no servirán de nada frente al conjunto alemán este miércoles. "No quiero hablar de lo que hicimos antes. Lo más importante son nuestras experiencias aquí y cómo gestionamos esos momentos. Ahora, este año, y los partidos que jugamos antes en la Conference o la Champions League", manifestó.

"Los jugadores están demostrando su capacidad para jugar al más alto nivel en la Premier League y en Europa. Y no solo ahora", señaló. "Hace tres años, semifinales de la Conference League; el año pasado, cuartos de final de la Champions League; y este año, la final", recapituló.

"Hemos jugado suficientes partidos en Europa, y esas experiencias son muy importantes para nosotros (...) Debemos luchar por todo lo que tenemos, construir y aprender para intentar marcar el rumbo del mañana en el campo", dijo. "Tenemos confianza, pero somos muy, muy respetuosos. Siempre somos muy respetuosos con la Liga Europa, con los equipos a los que nos enfrentamos, y el Friburgo está aquí porque se lo merece", insistió.

Además, recalcó que lo importante es el "proceso". "Un proceso es cómo seguimos construyendo el equipo y nuestra estructura, tanto colectiva como individualmente. Es muy importante en nuestra estructura cómo gestionamos nuestras emociones. Hemos jugado muchos partidos y hemos experimentado muchas emociones, y la presión también está presente. Pero debemos intentar entender la presión, como algo positivo, no negativo. Y la presión existe cuando juegas por algo importante", subrayó.

El técnico vasco también destacó que la respuesta de sus jugadores en los "momentos difíciles" de esta temporada ha sido "increíble". "Claro que necesitábamos exigirles más, pero los jugadores se involucraron en la situación. Y demostramos madurez en los momentos difíciles. Creo que esta es la característica más importante que tuvimos como equipo durante la temporada: madurez y responsabilidad. Y esa es la consecuencia de cómo somos ahora", indicó.

Por último, Emery reconoció que al comienzo del curso estaba "preocupado". "Estaba preocupado al principio de la temporada, muy preocupado, e intentaba encontrar soluciones, y necesitaba a los jugadores. También necesitaba el trabajo que hicimos y la reacción que tuvimos, y aquí estamos. Lo hicimos juntos", apuntó.