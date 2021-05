Emery: "Sentimos la responsabilidad de dar el paso final ganando"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, afirmó que sienten "la responsabilidad de dar el paso final ganando" en la pelea definitiva por el título de la Europa League que disputarán este miércoles (21.00 horas) ante el Manchester United en el estadio Arena Gdansk de Polonia.

"Estamos orgullosos y sentimos la responsabilidad de dar el paso final ganando, pero claro: este proyecto no se ralentizará ni se detendrá", indicó el técnico vasco, que aseguró que "cada final es diferente" después de haber ganado esta competición en tres ocasiones con el Sevilla (2014, 2015 y 2016).

"Cada final es diferente. En las anteriores que he entrenado he comenzado con un equipo que era favorito y otras que no ... Pero eso es todo en la previa (de la competición). "Tenemos una buena actitud y hemos demostrado que somos un equipo consistente. El United está en su mejor momento, puede vencer a cualquiera. Pero tenemos nuestros 'pros'. Hemos analizado al United de cerca y la clave es tomar nuestro oportunidades cuando se presenten", desveló Emery.

Además, el técnico del 'Submarino Amarillo' se mostró especialmente optimista y descartó cualquier escenario contrario a sus intereses. "No pensamos en las consecuencias de no ganar. Controlamos el juego, el trabajo, las ideas en el campo. Lo que pasa después de una final, ganes o pierdas, viene te guste o no y este no es el momento de pensar en eso".

"No siento una motivación extra después de haber trabajado en el Arsenal. Me siento con un debe con el presidente del club, Fernando Roig, y con todos los que han convertido esta pequeña comunidad en un gran club. No tengo pensamientos de venganza contra un inglés club o cualquier otra persona: lo único que hago es intentar aportar lo mejor que pueda conseguir el Villarreal. Es un gran club", destacó.

"Hablamos de la credibilidad y el reconocimiento del proyecto estable y fuerte que puso en marcha nuestro presidente que, en tiempos buenos o malos, tenía el objetivo en mente y seguía haciendo lo que estaba previsto durante las semifinales de la Europa League y la de la Copa del Rey", recordó Emery.

Además, el preparador de Fuenterrabía destacó que esta competición "ha mejorado enormemente y está llena de potentes equipos de primer nivel que están desesperados por ganarla y el Villarreal se ha ganado un lugar en ese grupo". "Tenemos que expresarnos lo mejor que podamos, estar en las mejores condiciones que podemos para enfrentarnos a un United que es muy bueno", recalcó.

"Nuestra historia es fuerte y creíble, pero es reciente. Si el United es el favorito es porque tiene muy buenos futbolistas, tiene una gran historia, pero tenemos argumentos para ser un verdadero candidato a ganar aquí en Gdansk...", agregó Emery, que no quiso "jugar al ratón y al gato" sobre la presencia de Juan Foyth. "Si vuelve a entrenar bien esta tarde debería estar disponible para la final".

Por último, Unai Emery fue preguntado sobre la posible ausencia de Harry Maguire. "El United tiene muchos recursos para reemplazar a los jugadores lesionados. Los respetamos, pero esta final depende de nosotros. Tenemos que tratar de ganar a través de nuestras ideas en el campo, sin importar quién juegue para ellos", sentenció.