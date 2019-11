Emery: "Ha sido un honor ser entrenador del Arsenal"

Publicado 29/11/2019 21:45:27 CET

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Unai Emery escribió este viernes una carta de agradecimiento al Arsenal por la temporada y media que ha dirigido al club 'gunner' después de haber sido despedido esta mañana por los malos resultados y destacó la "honradez" de sus jugadores durante este periodo.

"Ha sido un honor ser entrenador del Arsenal. Quiero dar las gracias a todos los aficionados, agradecerles de corazón por haberme hecho entender la grandeza del Arsenal. A los que desde cualquier rincón del mundo nos han apoyado, a los que han venido al Emirates, a los que han esperado bajo la lluvia y el frío para saludarme tras un partido", indicó el técnico vasco.

"A todos quiero decirles que he trabajado con pasión, con interés y con esfuerzo. Nada me hubiera gustado más que haber conseguido mejor resultados para vosotros", añadió Emery, que también tuvo un mensaje de gratitud para los "empleados del Arsenal" por su "buen trato".

"La grandeza del Arsenal está en cada directivo, ejecutivo, empleado, asistente y voluntario. Especialmente, quiero subrayar a Ivan Gazidis, que me recibió, y a Raúl Sanllehi, Edu y Vinai Venkatesham, por su respeto, compañerismo y ayuda. Hasta el último minuto he sido tratado con honradez y honestidad. Y por supuesto mi sincera gratitud a la familia Kroenke, por su confianza", añadió.

Además, Emery admitió que ha vivido "un año y medio repleto de emociones, de grandes momentos y otros amargos". "Pero ni un sólo día he dejado de pensar la suerte que tenía de trabajar en este club y con jugadores con sus cualidades profesionales y personales. Siempre han sido honrados con la camiseta que visten. Merecen vuestro apoyo", pidió a los seguidore londinenses.

"Había vivido ya mucho en el fútbol pero he disfrutado y aprendido mucho en Inglaterra, en la Premier League, sobre el respeto a los profesionales y sobre la pureza del fútbol. Mis mejores deseo siempre", finalizó Emery en su carta de despedida.