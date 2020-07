Emery: "Venir al Villarreal me llena, es un reto darle prestigio"

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Villarreal CF, Unai Emery, ha asegurado en su presentación tras firmar para las próximas tres temporadas que le "llena" firmar por el 'Submarino Amarillo' y que su reto será seguir "dando prestigio" a la entidad.

"Venir al Villarreal es algo que me llena. Es un proyecto admirable y estable y para mí es un reto seguir dando prestigio a este club. Espero poder ayudar y disfrutar en el camino", se sinceró en rueda de prensa.

Emery, en el paro tras su salida del Arsenal en noviembre de 2019, recordó que en su carrera --Valencia, Sevilla o PSG-- ha alcanzado logros, y que quiere seguir lográndolos. "Pero lo más importante es disfrutar del trayecto. Me siento una parte de esta casa, siempre me he sentido bien tratado, y me ilusiona poder afrontar este reto", aseguró.

"No pienso en el final, pero sí que sueño. Los sueños son libres y sueño con un título con el Villarreal. Lo bonito es el camino, el hecho de poder disfrutarlo. El proceso es bonito, el proceso hace que la gente se sienta orgullosa de poder vivirlo", explicó.

Además, reiteró que se siente "identificado" con la filosofía del club. "Estoy identificado con la cultura del esfuerzo, es algo que me atrae, me siento en un lugar que el trabajo se ve premiado", argumentó.

Para el nuevo técnico del 'Submarino amarillo', con contrato hasta 2023, el Villarreal ha sabido superar muchos obstáculos para seguir creciendo y convertirse en un proyecto muy estable.

"Mi primera vez aquí fue hace 20 años con el Toledo, como jugador, y ya me llevé una buena impresión de este club. Hablamos de una línea de trabajo con sus accidentes y con un descenso, pero un equipo que es capaz de superar todo eso y llegar donde está ahora es lo que habla bien de este club", señaló.

"Yo quiero aportar mis experiencias, mis conocimientos, estoy en un lugar en el que me siento cómodo. Debo tener exigencia, entiendo esa prudencia, pero también tenemos el sueño de dar un paso más", añadió.

En cuanto a cambios que pueda llevar a cabo, Emery destacó que intentará dar "continuidad". "Hablo de continuidad porque se ha hecho un gran trabajo. Se marchan jugadores y llegarán otros. Lo primero es adaptarme al club y ya iremos viendo. Habrá un nivel alto de continuidad, ya que son jugadores que ya han demostrado su nivel", aseguró.

"A partir de ahí cuatro o cinco fichajes que pueden llegar. La salida de Bruno y Cazorla es lo que debemos solucionar. Pero el Villarreal lleva tiempo solventado esas cosas con éxito y yo me sumo. Tenemos un buen bloque y debemos trabajar por mejorar", celebró.

Por su parte, el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, destacó la juventud y veteranía, aunado, de Emery. "Viene a sumar dentro del proyecto del Villarreal, si es a multiplicar, mejor. Ya acumulamos 20 años en LaLiga y hemos alcanzado muchas cosas, pero cada vez tenemos más exigencias", apuntó.

"Nuestro primer objetivo es estar en Primera y, a partir de ahí, no hay techo, es un trabajo duro y constante. Tenemos mucha ilusión y esperanzas para el año que viene", manifestó.