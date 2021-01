Emili Rousaud se retira de la carrera presidencial del FC Barcelona

El ya exprecandidato y su equipo rechazaron un pacto con Toni Freixa

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Emili Rousaud ha anunciado este jueves, último día de recuento oficial de firmas de apoyo por parte del club blaugrana, que se retira de la carrera presidencial y que así lo ha hecho constar a la Junta Electoral de la entidad.

"Ayer fue un día de una impresionante dignidad. Para mí sorpresa, la decisión mayoritaria de mis compañeros fue no aceptar de ninguna manera juntarnos con ninguna otra precandidatura. Porque creemos que nuestro proyecto económico y deportivo es el mejor, que no podemos tolerar la guerra sucia y que, ante esto, preferimos retirar la precandidatura y no fusionarnos. Preferimos quedarnos fuera", anunció en rueda de prensa.

Una fusión que aseguró que podía haber sido con la precandidatura de Toni Freixa, con quien mantuvo una reunión a las 10.30 horas del miércoles. No obstante, los compañeros de Rousaud optaron, por la tarde, por no pactar con Freixa y decidieron retirarse de la carrera electoral.

Rousaud había presentado un total de 2.510 firmas de apoyo para pasar el corte de las 2.257 necesarias para convertirse en candidato. Un margen muy estrecho que, a falta de confirmación oficial del club, no habría sido suficiente al restar las papeletas no válidas.

No obstante, este miércoles ya denunció "juego sucio" al encontrar una papeleta de apoyo, sin DNI del firmante, al exprecandidato Agustí Benedito entre sus firmas. También lamentó el baile de cifras, al asegurar el club que tenía más de las que su precandidatura confirmó y entregó.