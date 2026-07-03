Emir Sulejmanovic no seguirá la próxima temporada en el Unicaja

Archivo - Emir Sulejmanovic of Unicaja in action during the Final Four Basketball Champions League Semi Finals basketball match played between AEK BC and Unicaja at Palau Olimpic Badalona on May 07, 2026 in Badalona, Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja le ha comunicado este viernes al jugador bosnio Emir Sulejmanovic, ala-pívot de 30 años y 2,05 metros de altura, que "no cuenta con sus servicios" de cara a la próxima campaña 2026-27, agradeciéndole "su profesionalidad, compromiso y esfuerzo" durante el tiempo que ha formado parte del club de Málaga.

"Ha militado en el Unicaja una temporada, en la que ha sumado un total de 48 partidos en Liga Endesa, Basketball Champions League, Copa del Rey, Supercopa Endesa y Copa FIBA Intercontinental. Sus medias estadísticas fueron de 6,4 puntos, 4,4 rebotes y 6,8 de valoración por partido", resumió la entidad malagueña en su comunicado de prensa.

"Desde Unicaja Baloncesto agradecemos a Sulejmanovic su profesionalidad, compromiso y esfuerzo durante toda la temporada que ha formado parte de nuestro club y le deseamos toda la suerte en su futuro personal y profesional", concluyó la misma nota de prensa.