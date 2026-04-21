El empate entre Mallorca y Valencia anima a los de abajo y el Betis vuelve a ganar en Liga

Abde Ezzalzouli of Real Betis Balompie celebrates a goal with teammates during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and Real Betis at Montilivi stadium on April 21, 2026 in Girona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El RCD Mallorca y el Valencia CF han empatado (1-1) este martes durante la jornada 33 de LaLiga EA Sports, manteniéndose ambos en zona de peligro, mientras que el Athletic Club ha batido por la mínima al CA Osasuna y el Real Betis Balompié ha ganado por 2-3 en su visita al Girona FC.

En Son Moix, la espesa primera mitad se enmendó con un segundo periodo algo más ajetreado y donde hubo un gol por cada bando. Samu Costa adelantó a los locales en el minuto 49, cabeceando un buen centro de Sergi Darder desde la banda derecha en la continuación de un saque de esquina.

Pese a conceder tres ocasiones, el Valencia sobrevivió por la acertada actuación de su portero Stole Dimitrievski y en el 67' empató por obra de Sadiq Umar, que remató de cabeza y a bocajarro una asistencia que también de cabeza le había dado Javi Guerra después de un centro de Luis Rioja.

Este resultado dejó al conjunto mallorquín con 35 puntos, solo tres de ventaja respecto al Elche en su delimitación del descenso antes de recibir al Atlético de Madrid. Por su parte, el equipo 'che' llegó a 36 puntos, igualmente en una lucha por la permanencia que continúa al rojo vivo.

En mitad de tabla, mirando a la vez hacia esa zona peligrosa y hacia puestos de acceso europeo, el Athletic ganó su duelo directo a Osasuna. En San Mamés se alegró pronto la afición local tras un penalti por mano que, sin embargo, el árbitro finalmente anuló debido a la revisión del VAR.

Aun así, los bilbaínos inauguraron el marcador nada más cumplirse el primer cuarto de hora con un ataque que canalizó Nico Williams hasta tirar con su zurda dentro del área rival; atento al rechace del portero, Gorka Guruzeta cazó la pelota para meter ese 1-0 mediante otro zurdazo.

Los visitantes estaban muy planos y solo despertaron después del descanso, con un aviso de Ante Budimir sin puntería tras un córner y más adelante con un penalti, a causa de una mano de Yeray Álvarez, que Unai Simón detuvo a media altura en el lanzamiento del propio Budimir.

El delantero croata, santo y seña de su equipo, se topó otra vez con el portero 'león' en el minuto 77 tras un cabezazo. Y tampoco en el largo tiempo añadido, pese a estar con un jugador más por la expulsión de Mikel Jauregizar, pudo igualar un Osasuna que tiene 39 puntos; justo por encima de los rojillos en la tabla liguera, el Athletic luce ahora 41 puntos.

A su acecho está el Girona con 38 puntos. Los pupilos de Míchel Sánchez empezaron bien su cita en casa, gracias a un gol en el 7'; tras un eslalon con recortes de Claudio Echeverri, éste disparó y la zaga rival repelió el balón, pero Viktor Tsygankov lo amortiguó y metió con un derechazo raso.

La reacción bética llegó antes de la media hora con el 1-1, marcado por Marc Roca tras domar el balón en la frontal del área y enviarlo al fondo de la portería con un derechazo con comba, lejos del alcance de Paulo Gazzaniga. Antes del descanso, Daley Blind protagonizó dos oportunidades similares, con sendas galopadas en diagonal hasta tirar forzado por abajo.

En el descanso hizo Manuel Pellegrini dos sustituciones, incluyendo la de Cédric Bakambu en lugar de 'Cucho' Hernández. Y el delantero congoleño cuajó el 1-2 en el 63'; Marc Roca interceptó en su campo un pase de Blind y pasó en largo para la carrera casi en solitario de Bakambu, que dentro del área gerundense dio el pase de 'la muerte' para el gol de Ez Abde.

Eso sí, el Girona reaccionó 'ipso facto' con una internada del recién entrado Joel Roca; Aitor Ruibal lo zancadilleó en el área y el árbitro pitó un penalti que transformó Azzedine Ounahi, cuyo derechazo fue tan duro que evitó la parada del cancerbero. Como respuesta, Pellegrini sacó al campo a Isco Alarcón, recuperado ya de su lesión de cinco meses.

Con su destreza habitual, Isco lanzó en el 80' una ofensiva donde Abde pisó área por el costado izquierdo, recortó hacia dentro y cedió el balón raso a la llegada de Rodrigo Riquelme, quien se lo acomodó y marcó el 2-3 con un derechazo de interior. Pese a su empuje en el desenlace, incluido gol anulado por fuera de juego, el Girona acabó sucumbiendo en su estadio.

Por parte del conjunto verdiblanco, esta positiva cosecha en Montilivi significó su primera victoria en Liga desde el pasado 15 de febrero, lamiéndose las heridas por su reciente eliminación en la Europa League contra el SC Braga y alcanzando los 49 puntos en la clasificación liguera.