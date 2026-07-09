Eneko Jauregi seguirá en el Málaga CF hasta 2027

June 20, 2026, Almeria, Andalucia, Spain: Almeria, Spain - June 20th: Eneko Jauregui (N17) & Chupe (N9) celebrate Malaga's second goal during the promotion play-off final of La Liga Hypermotion (Segunda Division) match between Almeria and Malaga at UD Alm - Europa Press/Contacto/Andres Lopez Sheridan

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ariete español Eneko Jauregi jugará una temporada más, hasta el final de la campaña 2026-27, en el Málaga CF, recién ascendido a LaLiga EA Sports, después de haber cumplido su contrato el 30 de junio, según comunicó el club.

Jauregi llegó al conjunto 'boquerón' el verano pasado para reforzar la delantera malaguista, en una temporada histórica para el club en la que regresó a LaLiga EA Sports, después de ocho temporadas entre la Segunda División y Primera Federación.

En la campaña pasada, el ariete vizcaíno participó en 25 partidos, entre LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey, y anotó cuatro tantos. "Con más de un centenar de partidos en la categoría de plata, Eneko debutará en la máxima competición nacional con el Málaga CF. El delantero continuará poniendo al servicio del equipo su trabajo, fortaleza y remate, ayudando al equipo a conseguir sus objetivos en el curso 26-27", concluyó el comunicado.