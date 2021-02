Enhamed: "Hasta el último día nadie sabrá si va a poder ir a los Juegos"

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nadador español Enhamed Enhamed reconoció que la "incertidumbre" sigue siendo el factor determinante en la preparación para los Juegos Paralímpicos de Tokyo, que se celebran este verano, y destacó que "hasta el último día nadie sabrá si va a poder ir a los JJOO" si no obtiene un resultado negativo en la PCR previa a la competición unos días antes.

"Estos Juegos no van a tener nada que ver con otros. Serán diferentes porque, además de todas las restricciones, la higiene, las normas, la distancia y las PCR, se añade un factor que no nos gusta demasiado a los deportistas profesionales, que es la incertidumbre. Hasta el último día nadie sabrá si va a poder ir a los Juegos", dijo Enhamed en declaraciones al programa 'Objetivo Tokio' de Teledeporte.

"Imagínate que tienes la mínima conseguida, pero si das positivo uno o dos días antes ya no podrás viajar. Esa incertidumbre es una pieza fundamental", añadió el canario, que recientemente se ha mudado de Las Palmas a Madrid para seguir con su preparación después de volver a la actividad en 2019 tras siete años de parón.

"La vuelta empezó extraordinariamiente bien y fue 'in crescendo' hasta que hice la clasicación para Tokio. Antes del confinamiento me encontraba muy bien y veía que la progresión era ascendente, pero con todo este cambió empalme una lesión en el hombro en noviembre que me llevó entre dos y tres semanas (...) siendo honesto no me veo tan bien como en febrero de 2020", indicó Enhamed, que sufre ceguera desde los ocho años.

Sin embargo, fue optimista con la preparación olímpica. "Todavía hay tiempo y todos estamos en las mismas condiciones. Percibo un cambio en el estado de forma y en el estado anímico en general, tanto mío como de otros compañeros y de la sociedad en general", añadió el nadador nacido en Las Palmas hace 33 años, recientemente graduado en Psicología.

Cuando dejó la natación, después de los Juegos Paralímpicos de Londres 2021, explicó que "necesitaba recuperar las ganas de ir a entrenar, de buscar nuevos retos deportivos". "Y en el año 2019 volví a competir porque me apetecía disfrutar de la natación, me reenamoré después de haber salido bastante espantado del agua en Londres", reconoció.

Incidido por esa incertidumbre respecto a la cita nipona de este verano, Enhamed explicó que le "gusta estar al tanto de todo lo que ocurre, tanto de las noticias como de las restricciones que se van imponiendo". "Tengo que estar al tanto para atender a la gente de mi consulta. Y a nivel profesional hay que entrenar y centrarse en los objetivos de cada semana", indicó.

"El deporte profesional consiste en controlar variables y todas las que se escapan a nuestro control es mejor no prestarles demasiada atención. Hay que seguir hacia nuestro objetivo", añadió Enhamed, que dijo que no notarán mucho la ausencia de público por la COVID-19. "El deporte paralímpico tradicionalmente y los deportes minoritarios estamos más acostumbrados a tener poco público", aunque sí admitió que ese "rugido de la grada en los Juegos" será un factor que no tendrá a su "favor".