Enric Mas responde a Eusebio Unzué: "Mi Giro no ha sido decepcionante"

Archivo - Enric Mas looks on during the presentation of the Movistar Team 2025 at the Edificio Telefonica on December 18, 2024, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) valoró las palabras del mánager general de la escuadra, Eusebio Unzué, en las que calificó de "suspenso" la puesta en escena del balear en lo que va de Giro de Italia 2026, defendiendo que su papel "no ha sido decepcionante" y apuntando que quedan "seis oportunidades muy bonitas" en esta última semana de competición.

"No ha sido decepcionante ni mucho menos, simplemente vengo de un periodo largo sin competir. Me operaron en invierno, aunque tampoco ahora son cosas para excusarme. Tenemos seis oportunidades muy bonitas aquí en esta semana y tenemos que aprovecharlas", afirmó el mallorquín a Eurosport en declaraciones previas a la disputa de la decimosexta etapa del Giro de Italia entre Bellinzona y Carì.

Este cruce de declaraciones se produce después de que el mánager general del equipo 'telefónico', Eusebio Unzué, calificara públicamente de "suspenso" la nota del ciclista balear en la ronda italiana tras estar a más de media hora del líder.

"La gente tiene razones para no entenderlo. Yo tampoco lo entendía. Tenía motivos para creerlo porque entrenando lo venía haciendo muy bien. También era una forma de darse confianza a sí mismo, pero los verdaderos test son las carreras y ahí, desgraciadamente, la nota ha sido un suspenso", señaló Unzué en una entrevista al Diario AS acerca de las palabras de Mas en la previa del inicio de la 'Corsa Rosa' en Bulgaria en las que explicó su idea de luchar por el podio.

Pero el corredor de Artà confía en mostrar su buen nivel en esta última semana de carrera, "especialmente hay tres etapas" que le atraen. "La de hoy y dos más, que son más duras, más para mi perfil de corredor, así que las tenemos que aprovechar", comentó.