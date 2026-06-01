Enrique Cerezo: "Julián es jugador del Atlético y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras"

Archivo - Enrique Cerezo, President of Atletico de Madrid, attends during the presentation of Nico Gonzalez as a new player of Atletico de Madrid at Riyadh Air Metropolitano stadium on September 12, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha comentado este lunes que Julián Álvarez es jugador rojiblanco y "no solo por la temporada pasada" sino por "muchas otras" y ha explicado que trabajan continuamente para traer "a los mejores jugadores" al club.

"Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solamente por esta temporada pasada sino por muchas otras. Trabajamos continuamente para traer a los mejores jugadores a nuestro equipo. Y hasta el mes de agosto que empieza la Liga queda mucho para buscar, ver y traer", afirmó el presidente del Atlético de Madrid a los medios de comunicación tras participar en Workshop Internacional, el Deporte en el contexto global que ICAD desarrolla en Madrid.

Cerezo apuntó que el aficionado del Atlético de Madrid "está contento". "Hemos hecho una muy buena temporada y realmente estamos en una situación de preparar la próxima. Cuando se vayan produciendo acontecimientos de fichajes se irán diciendo", añadió.

El dirigente rojiblanco se mostró encantado con los conciertos que Bad Bunny está celebrando en el Riyad Air Metropolitano: "Es un ejemplo de la globalidad del mundo del deporte, que desarrolla todos estos ámbitos".

Por último, con respecto a la ciudad del socio presentada por el candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme, subrayó que todos los equipos de fútbol "acabarán en el contexto de hacer ocio, deporte, entretenimiento e industria". "El deporte también es turismo y es muchas cosas, y todo esto unido es lo que hace que el espectador pueda disfrutarlo", concluyó.