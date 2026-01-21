Enrique Cerezo: "Todos los jugadores me parecen buenos hasta que vienen al Atlético de Madrid"

Archivo - Enrique Cerezo, President of Atletico de Madrid is seen during the Miami Dolphins training session ahead their upcoming the National Football League (NFL) 2025 Madrid Game against Washington Commanders at Riyadh Air Metropolitano on November 13, - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, admitió que "todos los jugadores" le parecen "buenos" y con un buen nivel futbolístico hasta que llegan al club rojiblanco donde "se tienen que adaptar y entrar en la dinámica del equipo", mientras que aseguró confía "estar en el top 8".

"Todos los jugadores me parecen buenos hasta que vienen al Atlético de Madrid. Todos son grandes jugadores, pero se tienen que adaptar y entrar en la dinámica del equipo", manifestó Cerezo a los medios de comunicación desplazados a Estambul para el encuentro europeo entre el club rojiblanco y el Galatasaray.

Precisamente, el club colchonero se juega su clasificación directa para los octavos de final de la Liga de Campeones, pero para ello tiene que vencer este miércoles al Galatasaray. "Solamente vale ganar y si realmente queremos llegar a algo en la Champions, tenemos que ganar este partido y el que viene (ante el Bodo/Glimt)", reconoció.

"Confiamos desde el principio en estar en el top 8. Esta noche es un partido difícil, hemos jugado aquí muchas veces, 7 o 8 veces, que yo recuerde, y la verdad es que los resultados no son nada malos, pero cada partido es diferente. El partido de hoy será muy difícil tanto para ellos como para nosotros", afirmó.

Uno de los nombres propios para este encuentro es el del delantero argentino Julián Álvarez, que lleva un mes sin ver puerta. "Hay que darle confianza, es un magnífico jugador, uno de los grandes jugadores que tiene la plantilla de Atlético de Madrid. Y como todos los jugadores, tiene su momento bueno y su momento malo. Yo espero que hoy salga el momento bueno de Julián y nos dé la alegría que todos estamos esperando, por nosotros y por él", comentó.

"Los humanos somos así, de repente estamos muy bien y de repente estamos muy mal. Pero creo que Julián es joven, tiene muchas posibilidades de recuperarse y la recuperación es cada día. El domingo pasado contra Alavés estuvo mejor y yo creo que irá a más", subrayó.

Finalmente, preguntado por el mercado invernal, Enrique Cerezo tranquilizó a la afición después de cuatro salidas como las de Conor Gallagher, Carlos Martín, Giacomo Raspadori y Javi Galán. "Hasta el 2 de febrero todavía queda tiempo para poder traer (refuerzos). Habrá que esperar para traer algo bueno y que sea mejor que lo que se ha marchado. No es un problema de dinero, es un problema de que lo que venga esté acorde con lo que ha salido del equipo o mejor", apuntó.