Enrique Cerezo: "Desde que tuvimos la suerte del cambio de estadio hemos experimentado un cambio empresarial"

Archivo - Enrique Cerezo, President of Atletico de Madrid, attends during the presentation of Ademola Lookman as a new player of Atletico de Madrid at Riyadh Air Metropolitano stadium on February 03, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha expresado este lunes que desde que el club "tuvo la suerte" de cambiar de estadio han experimentado "un cambio empresarial importante" y que eso ha tenido un impacto económico en el club y en los aficionados que ha sido "magnífico".

"En el Atlético de Madrid, desde que tuvimos la suerte de hacer el cambio de estadio, tuvimos un cambio empresarial importante. El impacto económico en el club y en los aficionados ha sido magnífico. Además, nos permite tener actividades en el estadio que antes parecían imposibles", comentó el presidente del Atlético de Madrid en la presentación institucional del Instituto de Estudios Avanzados en Disciplinas Aplicadas al Deporte (ICAD).

Cerezo recalcó que esto se completará con "la ciudad de ocio y deporte" del club, que estará en "una localización magnífica". "Vamos a conseguir un sueño que muy pocos o ningún club de Europa tiene, que es combinar ocio y deporte en un mismo emplazamiento. Eso lo veremos en dos años, primero se hará la faceta deportiva y luego la de ocio", afirmó.