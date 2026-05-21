Enrique Riquelme anuncia su candidatura a la presidencia del Real Madrid

Enrique Riquelme - Europa Press/Contacto/Acero

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El empresario español Enrique Riquelme notificó este jueves a la Junta Electoral del Real Madrid Club de Fútbol su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia, tal y como venía valorando desde el anuncio de los comicios hace una semana.

El alicantino, CEO de Cox, remitió un escrito a la Junta Electoral, como se contempla en las normas de los comicios del club blanco, para tener ahora 48 horas para formalizar su candidatura y presentarla antes del final del 23 de mayo. En este supuesto de que resulte proclamada más de una candidatura, la Junta Electoral hará pública la fecha y el lugar de celebración de las votaciones.

Según la carta que recoge el diario Marca, Riquelme "comunica que tiene la voluntad de concurrir como candidato a la presidencia del Real Madrid", "encabezando la correspondiente candidatura a la Junta Directiva, cuya presentación formal se realizar en tiempo y forma conforme a la normativa aplicable".

"Tengo como objetivo presentar un proyecto para el Real Madrid del futuro, ilusionante para todos los madridistas y especialmente centrado en volver a poner a los socios como protagonistas de un nuevo ciclo, garantizando que siempre serán los únicos y auténticos dueños del mejor club de fútbol del mundo", dice el escrito.

De esta forma, y como avisó la semana pasada, Riquelme "recoge el guante" de la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Florentino Pérez, que avanzó en una rueda de prensa que dio la vuelta al mundo. Riquelme había apuntado este mismo miércoles que estaba "trabajando 24/7" para ver si podían "llegar a proponer algo ilusionante" de cara a concurrir a las elecciones.

"Si vamos, que me encantaría, la decisión no solamente es mía, es de mucha más gente, y será bajo una decisión ilusionante, por supuesto, pero desde el punto de vista deportivo también. Hemos disfrutado todos de los títulos y de esta parte, pero también creo que en toda la vida debe haber cambio de ciclo y debe haber un plan de los próximos años", dijo el alicantino en el VII Foro Internacional de Expansión, pocas horas antes de retar a Florentino.