Enrique Riquelme asegura que tiene el aval para presentarse a las elecciones del Real Madrid

Archivo - El presidente de Cox, Enrique Riquelme, durante el ‘I Observatorio de la Energía’, en la Universidad Camilo José Cela, a 25 de noviembre de 2024, en Madrid (España). Organizado por El Español e Invertia el foro reúne expertos del sector para ana - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El empresario Enrique Riquelme ha asegurado que dispone del aval necesario para ser candidato en las elecciones a la presidencia del Real Madrid y que "en los próximos dos o tres días" decidirá si se presenta, ya que cree que le han dejado "muy poco tiempo para organizar algo que tenga sentido y que sea bueno" para el club.

"Estamos trabajando todavía. Nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente tenga sentido y que sea bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo y en los próximos dos o tres días decidiremos qué es lo que vamos a hacer", señaló en declaraciones a los medios de comunicación tras un acto de patrocinio con la fundación de la Clínica Mallorca contra el cáncer de mama.

Preguntado por si dispone del aval de 187 millones de euros, uno de los requisitos para optar a la presidencia del club blanco junto a al menos 20 años de socio, el presidente ejecutivo del Grupo Cox fue contundente. "Sí, por supuesto. Si no, no estaríamos hablando es esto", manifestó.

Además, insistió en que el principal objetivo es presentarse con un proyecto sólido. "Si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años. Espero daros noticias en los próximos días", finalizó.