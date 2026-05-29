Enrique Riquelme y el 'caso Negreira': "Yo no quiero un Barça fuerte, yo quiero un Real Madrid fuerte"

El empresario español Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, en una entrevista a Europa Press. - OSCAR J.BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El empresario español Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, se mostró contundente al abordar el 'caso Negreira', "una auténtica barbaridad y un escándalo", afirmando que no quiere "un Barça fuerte", sino "un Real Madrid fuerte", al mismo tiempo que defendió que los organismos, como LaLiga, que "perjudiquen al Real Madrid" le tendrán "enfrente".

"Aquí ya no hay medias tintas, sobre todo, en este caso. No podemos especular y yo no ataco de manera personal. ¿Quién está detrás de la Superliga? ¿Quién se beneficia si el proyecto de la Superliga salía? Cuando ves ese proyecto y ves que te enfrentas al mundo entero por algo que no tiene tanto sentido... Tú puedes negociar si no te parece bien el tipo de ingresos por la Champions, por la Liga. Eso es necesario. Si somos los que más generamos, tenemos que ser los que más ingresamos, y eso hay que pelearlo, pero las formas son importantes", opinó el candidato en una entrevista a Europa Press.

Y relacionó el asunto de la Superliga con el 'caso Negreira'. "Hay que ver quién está detrás de todo esto, qué intereses había. Y por esos intereses no se actuó a tiempo con el 'caso Negreira'. Por esos intereses le tendió el Real Madrid, en este caso Florentino Pérez y su equipo, la mano al Barcelona. 'Necesitábamos a un Barça fuerte'", recordó.

"Yo no quiero un Barça fuerte, yo quiero un Real Madrid fuerte y mucho más si están con el 'caso Negreira' tratando de manipular los partidos y los arbitrajes, que es una auténtica barbaridad y un escándalo. Me llama la atención que quiera abanderar a día de hoy la parte de Negreira cuando estamos en esta situación justo por no haber levantado la mano a tiempo. Es un tema que me preocupa y es una de las cosas por las que me hubiese gustado presentarme hace unos años. Esto no habría pasado", dijo contundente.

Además, Riquelme apuntó que su postura, si es presidente, será frontal contra "cualquier organismo, incluido LaLiga" que piense que "perjudica al Real Madrid". "Y como lo pienso, lo voy a confrontar, no hay ningún tipo de dudas. Cualquier organismo, sea quien sea, que perjudique o intente perjudicar al Real Madrid, me va a tener enfrente. Yo sí voy a defender al Real Madrid desde el minuto uno", sostuvo.

"Eso sí. También están viendo que las formas deben de ser correctas. El Real Madrid está por encima de todo y no podemos personalizar los problemas. Florentino Pérez se ha enfrentado con todo el mundo. El problema ahora es mío. Los malos resultados, de la prensa, de LaLiga, de la UEFA, de la FIFA, de los jugadores, de los que se van, de las leyendas que no se van bien, de los bancos. No será que a lo mejor la culpa es de usted", reflexionó.

"Es que cuando usted va a la carretera y viene un coche en contra vía, pues le puede decir, 'vea, el coche...'. Pero es que cuando son 40 coches los que van en contra es que igual es que va en contra eres tú. Entonces, todo se personaliza. Y siempre hay un villano, siempre hay alguien. Deje ya de echarle las culpas a alguien. Que igual el que se tiene que ir es usted", se dirigió al otro candidato.

Aunque Riquelme si admitió que "cosas raras" respecto al arbitraje en LaLiga EA Sports. "Yo no sé si LaLiga está robando al Real Madrid. Hay cosas que hay que pelear. Y los arbitrajes no pueden ser, las cosas que pasan no son normales. Pero no puedes personalizar, no puedes... Aquí no se trata únicamente de tener la razón, sino de conseguir lo que quieres, ante todo, anteponiendo al Real Madrid", prosiguió.

"Se cansa la gente de decir que el Real Madrid está por encima de todo. A mí me encantaría decir muchas más cosas de las que estoy diciendo. Pero exactamente porque el Real Madrid está por encima de todo prefiero callarme muchas cosas, y prefiero llevar una actitud de respeto, de respetar el legado, independientemente de las descalificaciones personales que están habiendo hacia esta candidatura", zanjó.