Enrique Riquelme: "A cualquiera le gustaría que Rodri estuviese en su equipo"

El empresario español Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, en una entrevista a Europa Press. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El empresario español Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, reconoció que "a cualquiera la gustaría que Rodri (Hernández) estuviese en su equipo", aunque no dará "nombres concretos" de esos fichajes que dijo tener cerrados hasta este sábado, pero sí adelantó su proyecto deportivo es "tremendamente ilusionante para el socio y para el madridista".

"¿Tú crees que vendría a una candidatura después del legado, contra Florentino Pérez, después de 20 años sin un primer proyecto para el socio? Y ahora viene la parte que más le va a divertir al madridismo, que es la deportiva. Lo veremos muy pronto, pero puedo asegurar que va a ser tremendamente ilusionante para el socio y para el madridista", dijo el alicantino en una entrevista a Europa Press.

Desde la sede electoral de Riquelme junto al Santiago Bernabéu, el empresario abordó el nombre de José Mourinho, vinculado a Florentino Pérez, el otro candidato a la presidencia. "Pérez dijo que no había hablado con él, imagínese yo, no es mi entrenador", zanjó. "No voy a entrar a valorar al señor Mourinho. Es un gran entrenador. Yo entiendo que habrá gente que le guste o no le guste, y que hay opinión para todo. Esto es lo bueno del fútbol", agregó.

Y aseguró que su entrenador, si sale presidente de la entidad blanca, "no viene a hacer experimentos". "Es un entrenador que viene a desarrollar un proyecto en el corto plazo, sabe perfectamente que en el Real Madrid no hay tiempo. Tienes que ganar desde el minuto uno, no es un proyecto que le permitan cuatro años para desarrollarse, aquí eso no funciona. El que viene tiene que ganar el día uno", reiteró.

"Es un entrenador que va a ilusionar al Real Madrid, al madridismo, un gran entrenador. El Real Madrid ya no puede seguir viviendo únicamente del pasado. El legado es importante, tiene que ser la base para construir el futuro. Pero el futuro tiene que ser otro grupo de personas. Tiene que ser gente que confíe no en solucionar un problema de corto plazo, sino de cortísimo plazo, porque debe haber resultados ya, pero que sea ilusionante a medio y largo plazo", comentó.

Aunque no desveló ninguno de esas dos grandes estrellas que anunció esta semana y que ya están cerradas por su candidatura, Riquelme afirmó que este sábado dará "nombres concretos", antes de elogiar al centrocampista español Rodri Hernández, con el que se especula que puede ser una de esas llegadas.

"Rodri es un jugador español, es un jugador que a cualquier equipo le gustaría que estuviese en su equipo, fue Balón de Oro. Bueno, Rodri, o Rodris, de todo tipo, que en la selección española no hay uno, hay varios también muy buenos. Es una pena que en el Real Madrid, de los 26 jugadores que van a la selección española, no hay ni uno. Un club como es el Real Madrid, que es el club por excelencia en el mundo, de España, de Madrid, ¿no vale ningún jugador de los 26 para jugar en el Real Madrid, ni uno?. A mí como madridista me duele. Si yo soy presidente, no permitiremos que esto vuelva a suceder", expresó.