Enrique Riquelme: "El daño ya está hecho, el Bernabéu está muy lejos de ser el mejor estadio del mundo"

El empresario español Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, en una entrevista a Europa Press. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El empresario español Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, aseguró este viernes que "el daño ya está hecho" con el Estadio Santiago Bernabéu, que "está muy lejos de ser el mejor estadio del mundo", aunque sí es "el mejor palco VIP y de honor del mundo", y criticó que Florentino Pérez piense que está "por encima del bien y el mal" en el conflicto con los vecinos por los conciertos y los ruidos.

"No sé cómo se puede invertir 1.700 millones de euros en una infraestructura sin licencia. Habría que ver hasta qué punto, qué tipo de administración es eso, pero no voy a entrar ahí. Habría que ver cómo se permite hacer inversiones de este tamaño sin tener la licencia, sin haber hablado con los vecinos. Cuando uno va a hacer un proyecto en cualquier parte del mundo, hay una parte social, una parte medioambiental. Y en la parte social tienes que hablar con las personas, ver cómo vas a mejorar su vida del día a día", expresó el candidato en una entrevista a Europa Press.

Desde septiembre de 2024, el Real Madrid anunció que suspendía los conciertos programados por denuncias de vecinos por los ruidos en los conciertos, y Riquelme cargó directamente contra Pérez. "Cuando uno piensa que está por encima del bien y el mal, y que se puede hacer lo que uno quiera... Estamos en el siglo XXI, uno no puede hacer lo que quiera ni como quiera, o no debe al menos", defendió.

"Tiene que haber un respeto. 'Es que el Bernabéu estaba antes'. El Santiago Bernabéu estaba antes, pero ya no, hay más personas, y probablemente si se hubiese visto este proyecto desde un punto de vista pues más social, y se hubiese tendido la mano para poder entender cuál es la problemática...", agregó el alicantino.

Riquelme ha tratado este asunto con los socios, dentro de los "problemas reales" que le presentan. "Hablo con ellos para ver si se puede resolver. Porque es una inversión que ya está hecha. Ya el daño está hecho. Y yo matizaría cuando dicen que es el mejor estadio del mundo. Yo creo que el señor va a varios estadios", señaló.

"No es el mejor estadio del mundo, es el mejor palco VIP y mejor palco de honor del mundo. Eso sí. Pero le diría que se dé una vuelta por la parte de los abonados. Estamos muy lejos de ser el mejor estadio del mundo. La experiencia del socio es probablemente de los peores estadios del mundo", añadió.

Riquelme insistió en que los socios le preguntan sobre propuestas en referencia a "los viajes" y otros asuntos dentro del plan social. "¿Pero qué es esto? ¿El madridismo quiere ganar Copa de Europa? Le digo a Florentino que no se olvide que no es el dueño de Real Madrid y que son 100.000 socios. Los que votan son los dueños", recordó.

"La gente sí, quiere la Copa de Europa, es que lo dan por hecho, el Real Madrid tiene que ser competitivo. Es que no es un debate, y tienen que venir los mejores jugadores. La importancia es que llevan más de 20 años, un cuarto de siglo, olvidados totalmente y lo que quieren es su solución como socios", afirmó.