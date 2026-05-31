Enrique Riquelme: "Estas elecciones son el referéndum sobre la venta del Real Madrid"

Enrique Riquelme - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme denunció este domingo que Florentino Pérez ha cruzado "una línea roja" hablando de "vender" parte del club, por lo que apuntó que las elecciones del día siete de junio se han convertido en un "referéndum" sobre el modelo de propiedad del Madrid, una puerta a la venta que, como dejará constancia ante notario, jamás abrirá.

"Es un día complicado. Después de leer la entrevista del presidente, Florentino Pérez, en El País, se confirma lo que algunos todavía dudaban y que fue el principal motivo que me movió a dar el paso después de 20 años a presentarme, de manera inesperada, en estas elecciones al Real Madrid. Que es el miedo a la venta del club después de más de 120 años", dijo ante los medios.

El empresario alicantino convocó una rueda de prensa tras dicha entrevista de Florentino que confirma "ese temor para todos los socios". "Florentino Pérez habla de vender a fondos extranjeros. Es decir, de empezar a trocear lo que es de todos, para ponerlo en manos de unos pocos. Hoy sabemos su plan: vender una parte del club, dice que un 5%, a alguien de fuera. Convocar una Asamblea controlada y un referéndum a toda prisa, para cambiar el modelo societario y borrar de un plumazo más de 120 años del club", apuntó.

"Dice que, que es un 5 o un 10%, que eso no es nada. Hay que recordarle que él controla poco más del 10% de ACS y controla totalmente la compañía. El riesgo no es sólo cuánto se vende; el riesgo es abrir la puerta. Nadie compra una parte del mejor club del mundo a cambio de nada. Y el problema nunca es el tamaño del primer paso, es abrir la puerta, porque el modelo del club de los socios, una vez debilitado, no se recupera. Ningún club europeo que ha iniciado este proceso, ha vuelto atrás", añadió.

"Florentino Pérez ha cruzado una línea roja. Yo me comprometo a lo contrario. Os anuncio que esta semana acudiré al notario para dejar por escrito, con mi Junta Directiva, un documento público, mi compromiso de campaña: jamás venderé parte alguna del Real Madrid a un tercero. Invito públicamente a Florentino Pérez, a que me acompañe al notario y pueda firmar eso conmigo", insistió.

Riquelme, que ofreció de nuevo el debate televisado incluso a Anas Laghrari, "que es el que está detrás de esta venta del club", explicó que hay otras medidas para "aumentar los ingresos", "sin renunciar" al modelo de propiedad del Madrid. "Los socios se merecen un debate sobre un tema tan crucial. Estas elecciones ya no van de Florentino Pérez o Enrique Riquelme. No van sólo del modelo social o deportivo, que también. Va de vender o no vender el club. Por eso digo hoy, con absoluta claridad: estas elecciones ya no son unas elecciones normales, estas elecciones son directamente el referéndum sobre la venta del Real Madrid", afirmó.

"Está la papeleta de la privatización y la papeleta que garantiza que el 100% del club siga siendo de sus socios. Florentino ha sido un gran presidente, pero eso no le da derecho a vender el club. Nadie es más grande que el Real Madrid, nadie; ni siquiera Florentino Pérez. Pido al madridismo que el resultado de estas elecciones sea el mensaje más claro posible: que el Real Madrid no se vende. Necesitamos la mayor movilización de la historia para frenar la mayor amenaza al club de nuestra historia", terminó.