Enrique Riquelme, 'el hombre de la energía solar' que reta a Florentino Pérez y su legado

Enrique Riquelme attends the Media during the opening of his new campaign headquarters for his candidacy for the presidency of Real Madrid next to Bernabeu stadium on May 25, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Enrique Riquelme es fundador y presidente de Cox Energy y desde hace menos de dos semanas candidato a la presidencia del Real Madrid, con un proyecto que ha insistido no es "anti nadie", centrado en el socio y con nombres como el delantero noruego Erling Haaland y el centrocampista español Rodri Hernández como futuribles si es elegido presidente del club, además de exjugadores nacionales de renombre alrededor de un programa hecho a contrarreloj y que apostaría por intentar traer al alemán Jürgen Klopp como técnico.

"El hombre de la energía solar". Así bautizó Forbes al alicantino en 2018. Riquelme nació en Cox, en Alicante, y dirige Cox Energy, compañía de energías renovables, solar fotovoltaica. Antes, trabajó en los negocios familiares, dedicados al cemento, pero en 2009, con 20 años, decidió viajar y emprender.

Entonces, se instaló en Panamá, donde, un año más tarde, creó Grupo El Sol, centrado en minería, cemento, infraestructuras y energía, empresa que se encargaría de realizar las obras de la ampliación del Canal de Panamá y que en la actualidad presenta más de 1.500 empleados. Más tarde, en 2014, funda Cox Energy, con presencia en más de seis países de Europa y Latinoamérica. En 2019 nace Cox Energy América, que cotiza en la Bolsa Institucional de Valores de México (BIVA) y está presente en México, Chile, Colombia, Centroamérica y Caribe.

Además, Riquelme se convirtió en 2016 en el máximo accionista de Ezentis, compañía de servicios industriales que opera y mantiene infraestructuras de energía eléctrica presente en Argentina, Chile y Brasil. Y es presidente y principal accionista de Cox Real State, empresa especializada en inversiones en centros comerciales y sector inmobiliario, con actividad en España.

Ahora, el joven empresario alicantino es la oposición real a Florentino Pérez, en un proyecto en el que trabaja desde 2021 y que estaba preparado para las elecciones previstas para 2029. Y Riquelme llega, si los convence si es elegido, con Erling Haaland y Rodri Hernández, el único fichaje español que ha sonado en la campaña, bajo el brazo, además de la iniciativa de la 'Ciudad del Socio' y el apoyo de leyendas madridistas como Raúl González, Fernando Hierro, Iker Casillas o Vicente del Bosque.

Y si es presidente, no estará solo. Antonio Medina, abogado y secretario del consejo de Cox, y que ya fue secretario general y miembro de la Junta Directiva del Real Madrid y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid, sería su vicepresidente. Cargo que también ocuparían los empresarios Dámaso Quintana y Vicente Boluda Ceballos, hijo del ex presidente interino del club Vicente Boluda.

Los vocales serán Héctor Fabián Gómez-Sáinz García, empresario mexicano; Daniel Nicolás, de la familia fundadora de la joyería Nicols y presidente del gremio de joyeros de Madrid; Rosauro Varo, presidente de GAT Inversiones; Raúl Rodríguez, director de Relaciones Institucionales de Medina Cuadros Abogados; José Olivé, director financiero global de Cox; Ángel Martín, fundador de Clínica Menorca; José Alberto Martínez y Juan Luis Mendoza, ligados a la automoción; Rocío Sobrini, con experiencia en PwC y QDQ Media; y Francisco Gaspar Riquelme, antiguo patrono de la Fundación Real Madrid.