Enrique Riquelme: "No son solo unas elecciones, probablemente es el referéndum"

Enrique Riquelme, candidate for the position of President of Real Madrid during the Real Madrid’s presidential election day at Ciudad Deportiva Real Madrid on June 07, 2026 in Valdebebas, Madrid, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme advirtió este domingo que "no son solo unas elecciones normales", sino que "probablemente es el referéndum", insistiendo en que se presentó para "intentar parar la venta del club".

"Después de 20 años se puede votar. El compromiso que tuve con todos los socios del Real Madrid fue que si nos presentábamos era para intentar parar la venta del club con primera línea roja y después crear un proyecto profesional, serio e ilusionante, y lo hemos cumplido con creces", destacó ante los medios en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas.

Después de votar en el pabellón de baloncesto, el alicantino reconoció que en Madrid es "un día colapsado" por la visita del Papa, aunque celebró haber visto "muchísima gente" votando. "Estoy totalmente ilusionado y agradecido por todos esos socios del Real Madrid que han podido venir a valorar una candidatura en lo social poniendo al socio en centro de todo, después de 20 años de olvido y que poco a poco se ha ido alejando hasta el punto donde si no dábamos este paso realmente el club estaba en venta", reiteró.

"Esto de hoy no solamente son unas elecciones normales del Real Madrid después de 20 años, es probablemente el referéndum. Si hoy no parábamos y el socio del Real Madrid no llega a esto se hubiese convertido probablemente en las últimas elecciones del Real Madrid al menos tal y como lo conocemos", expresó Riquelme.

El empresario también repitió que, a nivel deportivo, se compromete "con todos los socios" a que las promesas "se van a cumplir tanto en lo social como en lo deportivo", antes de pedir "transparencia" a nivel "institucional y financiero".

"Estamos realmente preocupados por la situación del Real Madrid y realmente esto necesita un cambio. El Real Madrid necesita construirse con el legado que viene. Hay muchas cosas que cambiar, transparencia, democracia, gobernanza dentro del club. Si conseguimos hoy que los socios puedan valorar y votar lo que se ha hecho en dos semanas, imagínense lo que podemos hacer en los próximos meses", dijo un Riquelme que auguró un día "muy largo".