Enrique Riquelme presenta su candidatura "a favor del Real Madrid": "Les pido a los socios que no tengan miedo"

Archivo - El presidente y fundador de Cox Energy Enrique Riquelme, durante el Business Sport Forum, en el Wizink Center de Madrid, a 30 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El foro, patrocinado por Banco Santander, Endesa e Iberia, nace como la gran - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Cox Energy, Enrique Riquelme, ha pedido "a los socios" del Real Madrid "que no tengan miedo" de cara a las elecciones a la presidencia, cuando "la Junta Electoral" los valide "oficialmente" a él y sus colaboradores tras haber presentado "una candidatura a favor" del club merengue y no "en contra de nadie", pero sin mención explícita al actual presidente, Florentino Pérez.

"Como os dije el otro día, hoy es un día muy importante para el Real Madrid. Después de 20 años, se va a poder votar. Esto no es una candidatura en contra de nadie. Esto es una candidatura a favor del Real Madrid, de poder contar un proyecto, como dijimos, que pensaríamos hasta el último momento, trabajaríamos 24/7 hasta hoy y decidiríamos hoy", afirmó Riquelme tras presentar su candidatura en Valdebebas.

"Puedo deciros que tenemos un proyecto tremendamente ilusionante, serio, profesional, tanto en lo deportivo como en lo social. Es importante tener en la mirada al socio. Van a haber muchos proyectos también que les va a encantar y les pido la oportunidad a los socios que no tengan miedo. Les pido valentía para poder escucharnos, poder disfrutar de estas elecciones y que puedan votar entre dos proyectos, el nuestro pensando en el corto, medio y largo plazo", añadió Riquelme.

"Así que muchísimas gracias a todos. Queremos contar la candidatura una vez que la Junta Electoral nos nombre candidatos oficialmente. Y a partir de ahí tenemos dos semanas para poder contar, en 24/7, todos los proyectos, cada uno de ellos. Y espero que, por favor, permitáis que a todos los rincones de España, de los socios, les puedan llegar los mensajes y ellos los puedan valorar y votar después de 20 años", zanjó.