Enrique Riquelme: "Tiene que venir al Real Madrid la meritocracia"

Enrique Riquelme is seen during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and Granada CF at Alfredo Di Stefano stadium on May 31, 2026 in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Cox Energy y candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, afirmó este jueves que "tiene que venir la meritocracia" al club y que "el socio se ha dado cuenta que después de 20 años la gente se duerme", aludiendo a la primera consulta merengue a las urnas tras dos décadas con férreo liderazgo de Florentino Pérez.

"El socio tiene que tener claro que tiene que venir al Real Madrid la meritocracia. Como la Superliga no era meritocrática. Oiga, yo entiendo que se quiera ver así y voy a méritos también, entiendo ciertas batallas también del presidente Pérez; y no es por echarle un capote, es que también lo pienso de verdad. Es que el Real Madrid, si es el club que más genera, si es el que más produce de derechos de televisión y todo eso, tiene que ser el que más cobre", analizó en 'Tablero Deportivo'.

"El socio se ha dado cuenta que después de 20 años la gente se duerme y piensa que es lo normal; y lo normal es votar, lo normal es competir entre candidatos con propuestas que me hubiese gustado debatir, que no está siendo posible, en vez de entrar en una campaña desprestigio", dijo.

"Me hubiese gustado una campaña, contra un gran Florentino Pérez, donde poder debatir las propuestas, cada una de las suyas y luego que el socio decida. Pero sí, al final yo creo que el socio está viendo que hay otras propuestas, que el club es del socio de verdad y que hay otras opciones, y que luego el día 7 pueda votar lo que quiera", repitió.

"Si ya hoy el socio está apartado de todo y no hay democracia ni transparencia y no hay cuentas que se rindan, pues si usted privatiza y vende el club, aunque sea un poco o mucho, se cambian los estatutos; y si se cambian los estatutos, se acabó la gobernanza y la democracia dentro del club. Y por eso cuando Florentino Pérez en aquella rueda de prensa famosa que ha tenido, quizá no la más acertada y donde me invita a presentarme a las elecciones, obviamente se venía viendo porque yo venía preparando una candidatura para el 2028 o 2029", recordó.

"Veíamos, porque aquí en Madrid el círculo es pequeño, que está preparando una privatización, la venta del club. Esta semana ha dicho claramente en un medio de comunicación que tiene claro que cuando gane las elecciones, si las gana, va a convocar asamblea de compromisarios, y todos sabemos cómo funciona y referéndum directamente", avisó Riquelme.

"Esa es mi principal razón por la que me presenté. Ahí ya no fue por ilusión, sino por obligación moral y ética de dar un paso adelante porque como madridista y como socio no lo puedo permitir, tengo que dar el paso adelante. Ahí se me sumaron a la candidatura otros socios y por supuesto cumplimos los requisitos en tiempo récord de aval y además una candidatura que no era simplemente para pararle los pies y tener una voz legítima para hablar luego contra la privatización ni nada de eso", matizó.

"No se toma una decisión en el Real Madrid sin Anas Laghrari, que no tiene un puesto fijo y también le factura. ¿Por qué se contrata siempre a Anas Laghrari para todas las operaciones? ¿Qué tiene que ver Anas Laghrari, por qué estaba detrás de la Superliga? Yo creo que eso es un conflicto de intereses clarísimo", criticó Riquelme al empresario que facilitó hace pocos años una palancas financiera del FC Barcelona.

Luego fue preguntado si servirá al Real Madrid o se servirá del Real Madrid, en referencia a la acusación vertida por Pérez hacia él. "Se cree el ladrón que todos son de su condición y son palabras que realmente a los hechos me remito. Él claramente anuncia en sus asambleas con mucho orgullo que desde que es presidente del Real Madrid ha multiplicado su patrimonio y el de su empresa por 54", argumentó.

"Ni Warren Buffett, que es el principal inversor del mundo. Algo tendrá que ver, entonces vengo con mis deberes hechos. Yo vengo al Real Madrid con mi patrimonio hecho. Y yo para poder presentarme he tenido que poner una aval y una garantía bancaria personal de casi 200 millones de euros, garantizándolo con casi 700. Es decir, cosas que en estas elecciones el candidato Pérez no ha tenido que poner aval", apuntó.

Después habló sobre los prometidos fichajes de Erling Haaland y Rodri Hernández, ambos jugadores del Manchester City. "Son situaciones donde claramente hemos hablado con la gente cercana, en el caso de Rodri con Pablo Barquero, que es su agente. El caso de Rodri es claro, tiene un año más de contrato y a partir de que sea presidente hablaré con el City. Pero hay una un claro compromiso por mi lado de traer a Rodri a jugar al Real Madrid. Lo tengo clarísimo: si soy presidente, haré que Rodri juegue en el Real Madrid, lo haré posible y ha sido mi compromiso y es mi promesa al socio y por eso pongo una garantía", agregó.

Mientras, valoró el desmentido del City sobre Haaland: "Todo esto es parte normal del fútbol y de jugadores que están en otro equipo. Yo respeto muchísimo al City y por supuesto a partir de que sea presidente me sentaré a hablar con el City para tratar de traer a estos jugadores".

Respecto a la cláusula de salida del delantero noruego, Riquelme fue preguntado si es pagable. "Por supuesto. Es que si no, no estaríamos hablando de esto porque el Real Madrid tampoco está en las condiciones como el Barça en su momento con las ayudas por parte de Anas Laghrari en su rescate. Pero claramente no está boyante y en el Real Madrid hay que cambiar y tomar decisiones importantes", respondió.

"Hay que ahorrar entre 120 y 140 millones de euros anuales que tenemos totalmente identificados de dónde, son absurdos que tenga esos gastos en los presupuestos. El 45% de los del presupuesto del Real Madrid va a lo deportivo, pero es que la otra parte va a lo corporativo. Es que es una barbaridad, lo normal en un club de élite de primer nivel europeo es 80-20. Es que en los últimos años se ha engordado lo que es la maquinaria corporativa del Real Madrid prácticamente por tres. Es que hay muchos gastos que yo creo que al actual grupo gestor le va a costar mucho tomar decisiones de recortes en ciertos ámbitos", advirtió.

"El entrenador está en otro equipo... Lo que puedo decir es que estamos trabajando para poder decirlo. Yo personalmente no me he sentado a día de hoy con ningún entrenador, para que quede claro. Es el equipo deportivo el que está liderando, obviamente con alineamientos muy claros entre nosotros y estamos trabajando para poder anunciarlo cuanto antes. El entrenador que viene no es un entrenador que va a hacer experimentos, es un entrenador contrastado totalmente y que está acostumbrado a competir tanto en Ligas de primer nivel y la Champions", adelantó.

Más tarde opinó que Vinícus Jr. "es un gran grandísimo jugador" y al que le "encantaría tener" en su equipo. "Creo que le queda un año más de contrato, por lo que he leído en prensa. Yo diría que hay que ver, el equipo deportivo tiene que tomar las decisiones. A mí como presidente, en este caso como candidato, me encantaría tener a los mejores jugadores del mundo en el Real Madrid y él es uno de los mejores", insistió.

"El Real Madrid, en lo que compita, tiene que liderar. Pase lo que pase, tiene que ser o tratar de ser el número 1. Por lo tanto, en la parte del fútbol femenino claramente hay que apoyar. Es un tema además de responsabilidad, tiene que ir a más y tenemos que ser los primeros y no nos pueden meter seis", aludió a alguna goleada encajada del Barça.

"Hay que entender bien por qué no se renueva, por qué no se hace un equipo más competitivo y se le mete presupuesto para poder competir. Hemos dicho también claramente que vamos a fortalecer el área del fútbol femenino y las instalaciones", concluyó Riquelme su entrevista con RNE.