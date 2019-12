El entrenador del Leipzig lamenta que "el fútbol aún no maneja abiertamente" la homosexualidad

Publicado 04/12/2019 16:11:35 CET

LEIPZIG (ALEMANIA), 4 Dic. (dpa/EP) -

El entrenador del RB Leipzig, el exfutbolista alemán Julian Nagelsmann, se ha mostrado a favor de que los jugadores homosexuales salgan del armario, aunque ha reconocido que "el fútbol aún no maneja abiertamente" esta situación.

"Si un jugador homosexual me dice 'no soy libre y no puedo rendir', le diría: 'Sal del armario. Reconócelo'. No tengo ningún problema con eso", dijo Nagelsmann durante la celebración navideña de 'Rainbow Bulls', una peña de aficionados del equipo alemán formada sobre todo por gays y lesbianas.

"En general, creo que si uno no puede expresar su sexualidad tampoco puede vivir libremente. Hay demasiados miedos a ser descubierto o a no ser tomado en serio. Si siempre tienes que esconder tu forma de amar, es un gran problema", añadió Nagelsmann.

Sin embargo, el técnico, de 32 años, también ve problemas en la salida del armario de jugadores gays en una sociedad que en parte aún no los acepta. "No diría desde un principio: 'Sal del armario'. Porque, tampoco nos engañemos, el mundo del fútbol es un dominio masculino en el que no todo el mundo está abierto al amor entre dos personas del mismo sexo", sostuvo.

Lo decisivo, dijo, es si el tema afecta al jugador o a su rendimiento. "Después de todo, el fútbol aún no maneja abiertamente ese tema. Un jugador como Thomas Hitzlsperger salió del armario una vez finalizada su carrera", recordó.