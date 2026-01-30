Un épico Alcaraz vence a Zverev y luchará por su primer título en Australia

30 January 2026, Australia, Melbourne: Spanish tennis player Carlos Alcaraz in action against Germany's Alexander Zverev during their men's singles semifinal match on day 13 of the Australian Open tennis tournament at Melbourne Park. Photo: Joel Carrett/A - Joel Carrett/AAP/dpa

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha metido este viernes en la final del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre superficie dura, tras vencer al alemán Alexander Zverev en cinco sets (6-4, 7-6(5), (3)6-7, (4)6-7, 7-5) y casi cinco horas y media de batalla, en un partido marcado por los calambres sufridos por el murciano en el ecuador del tercer set que apenas le permitieron moverse durante buena parte del partido, aferrándose al duelo a base de talento.

Carlos Alcaraz disputará el próximo domingo su primera final en el Abierto de Australia. Un primer partido por el título en Melbourne al que ha llegado después de una victoria épica e histórica ante Zverev. El murciano se sobrepuso a unos calambres que apenas le permitieron moverse durante cerca de una hora de encuentro, en los que su rival aprovechó para un marcador desfavorable de dos sets abajo. Pero en el quinto set, en el que Zverev sacó para ganar, el murciano le dio la vuelta al marcador. Su rival en la final será el ganador del Sinner - Djokovic.