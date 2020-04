El equipo del 'Doblete' despide "desolado" a Antic, "leyenda eterna" del Atlético

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los integrantes de la plantilla del Atlético de Madrid que ganó el doblete de Liga y Copa del Rey en 1996 han querido despedirse del que fuera su entrenador, Radomir Antic, fallecido este lunes a los 71 años, le han agradecido que les haya permitido "disfrutar" de un "sueño" y ser "felices" en el campo y le han recordado con su "sonrisa clara, abierta y radiante".

"Nos has dejado una entrañable huella como atléticos. ¡Te recordaremos hoy y siempre! Gracias míster, gracias Radomir", aseguró Diego Pablo Simeone, ahora entrenador rojiblanco y uno de los autores de los dos goles que sirvieron para ganar en la última jornada al Albacete y certificar el título de Liga.

Otro de los que mostraron su pesar fue José Francisco Molina, director deportivo de la RFEF y que ese año conquistó el Trofeo Zamora. "Siento mucho la pérdida de Radomir. Siempre me ayudo mucho y supo sacar lo mejor de mí como jugador. Pudimos compartir varias temporadas y un maravilloso 'Doblete' que estará siempre entre mis mejores recuerdos. Mi más sincero pésame para su mujer Vera y sus hijos Dusan y Ana", subrayó.

Juan Vizcaíno, por su parte, dio su pésame a su familia. "Se va un gran entrenador, pero sobre todo se va una gran persona. Hemos mantenido la amistad hasta el final, era un gran tipo. Insisto en dar mis condolencias a su esposa e hijos", indicó. "Triste pérdida de un gran entrenador que nos hizo disfrutar mucho en nuestro querido Atlético de Madrid. Descanse en paz", afirmó Toni Muñoz.

Mientras, Dani González, actual entrenador de Atlético de Madrid Femenino y que debutó en Primera de la mano del técnico serbio, sintió su fallecimiento. "Lamento profundamente la pérdida de Radomir Antic, entrenador legendario de nuestro club y persona con la que siempre estaré en deuda por darme la oportunidad de debutar en Primera División con el Atleti haciendo realidad un sueño. Descanse en paz", apuntó.

"Quiero darle el pésame a toda su familia. Descanse en paz. Nos ha dejado uno de los entrenadores más influyentes en el fútbol moderno", dijo por su parte José Luis Pérez Caminero. "Fue un adelantado de su época. Se nos fue el gran artífice del milagro del 96. Descanse en paz, Mister", expuso Kiko Narváez.

Uno de los más afectados ha sido Tomás Reñones, que confesó estar "desolado". "Se va un amigo, es una gran pérdida para todos los atléticos. Fue un grandísimo entrenador que nos llevó a lo más alto y que hizo historia con el Atlético de Madrid. Estoy desolado. Quiero mandarle mucho ánimo a su familia y expresarle mis condolencias", señaló.

Por su parte, Delfí Geli envió "un fuerte abrazo y todo el cariño del mundo a su mujer, a sus hijos y a toda la familia rojiblanca". "Es una noticia muy dura. Solo puedo darle las gracias por todo lo que hizo por nosotros, por hacerme feliz sobre el terreno de juego, por dejarme disfrutar de unos años increíbles junto a él y mis compañeros. Hoy se nos ha ido un grande del Atlético", expresó.

La emoción embargó a Milinko Pantic, que fue incapaz de "articular palabra", según el club rojiblanco, después de enterarse del fallecimiento del hombre que le confió todos los lanzamientos de falta esa temporada. "Tras conocer la noticia, no pudo contener las lágrimas y tampoco articular palabras por la pérdida de su mentor y gran amigo. El centrocampista serbio llegó a nuestro club de la mano de su compatriota Radomir Antic, fue pieza clave en aquel 'Doblete' gracias a su habilidad a balón parado", señala el Atlético.

El también serbio Veljko Paunovic, rojiblanco entre 1996 y 2002, era quizás uno de los más cercanos a Antic. "Sabía de la situación que atravesaba Radomir últimamente y estaba en contacto casi diario con su familia. Rezaba todos los días para que se recuperara, pero cuando hoy he recibido la llamada de nuestro amigo común Milinko Pantic, mi mundo se ha vuelto a estremecer igual que hace seis años, cuando perdí a mi padre. Hoy he vuelto a revivir este momento con el fallecimiento de nuestro Radomir. No tengo palabras para describir nuestra relación y cuánto he aprendido de él como jugador, ahora como entrenador, y más importante, como persona", confesó.

"Nada podrá suplir las tardes de fútbol en su casa en compañía de su mujer Vera y su maravillosa familia, y las continuas lecciones que emprendía desde su sillón captando detalles de fútbol con sus expertos ojos. Le encantaba el fútbol y la gente, con la que siempre era alegre y generoso. Siempre recordaré su potente presencia dentro y fuera del campo y su característica sonrisa clara, abierta y radiante, tal y como era mi querido míster. Para siempre en nuestros corazones", manifestó.

"Nos ha dejado Radomir Antic a los 71 años. No tengo palabras para esta leyenda eterna del Atlético de Madrid y del fútbol. Mi más sentido pésame para la familia. Descanse en paz, míster", afirmó Paulo Futre, que tuvo en Antic a su último entrenador como futbolista en activo, en la campaña 1997-98.