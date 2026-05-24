El equipo español masculino de tiro con arco recurvo se cuelga la plata en el Europeo

El equipo español masculino de tiro con arco recurvo, formado por Andrés Temiño, Diego Conde y Pablo Acha, se cuelga la plata en el Europeo - RFETA

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo español masculino de tiro con arco recurvo ha conquistado este domingo la medalla de plata en el Campeonato de Europa, que se disputa en Antalya (Turquía), después de caer en el desempate de la final ante Alemania (4-5).

Andrés Temiño, Pablo Acha y Diego Conde, que se metieron en la final después de endosar un 5-1 a Turquía, se adelantaron este domingo 4-0, pero el combinado germano consiguió darle la vuelta a la eliminatoria en el desempate para proclamarse campeón continental.

Previamente, los arqueros españoles habían debutado en octavos de final eliminando a Gran Bretaña (6-2), y en cuartos de final también derrotaron a Italia (5-3), que en 2022, en Múnich (Alemania), les derrotó en la final de la cita europea.