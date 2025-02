El equipo español de SailGP arranca sexto en Sídney

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de SailGP marcha sexto tras la primera jornada del KPMG Australia Sail Grand Prix-Sydney, tercera cita del Mundial de SailGP, un resultado que le obliga a remontar el domingo para poder disputar la final y luchar por el liderato del campeonato.

Los 'Gallos', vigentes campeones mundiales, comenzaron la jornada con un gran segundo puesto, superando a la Australia de Tom Slingsby, contra la que claudicaron en la final del pasado Gran Premio de Auckland, en la última boya.

Sin embargo, el Spain SailGP Team no pudo repetir el éxito en las tres mangas posteriores, en las que firmó una novena, una séptima y una quinta posiciones. De esta manera, es sexto y tendrá que remontar para estar en la final.

Por su parte, los 'aussies' cerraron la primera jornada con dos primeros puestos, un segundo y un tercero, y tienen casi asegurada su presencia en la final del Gran Premio.

Además, Francia, con Quentin Delapierre al volante y que no había podido competir en los dos Grandes Premios anteriores, finalizó la jornada en tercer lugar y con dos podios. Mientras, Nueva Zelanda sufrió una avería en su F50 tras pinchar en una de las carreras de flota y no logró finalizar el día. No competirá el domingo Estados Unidos, que el viernes rompió parte de su ala antes del inicio de los entrenamientos y no pudo tomar la salida este sábado.

España, cuarta en la general a un punto de los colíderes Gran Bretaña y Nueva Zelanda, está a seis puntos del podio en Sídney, en sexta posición. "Ha sido un día en el que ha resultado muy difícil estar adelante. La flota estaba muy nivelada y es complicado no quedarse clavado en el tráfico. Hemos tenido algún problema y tenemos que mejorar las salidas. Mañana vamos a ir con todo", indicó Diego Botín, piloto de los 'Gallos'.