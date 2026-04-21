El equipo KH-7 acude ambicioso con 56 ciclistas y Castroviejo a la Skoda Titan Desert Marruecos 2026

Presentación del equipo KH-7 para la Skoda Titan Desert Marruecos 2026, en el restaurante Cocina Hermanos Torres de Barcelona - MARTABACARDITH/KH-7

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo KH-7 ha presentado este martes en Barcelona su proyecto para la Skoda Titan Desert Marruecos 2026, que se disputará del 26 de abril al 1 de mayo, con una expedición de 56 ciclistas y el objetivo de volver a ser protagonista en una de las pruebas por etapas más exigentes del calendario internacional, con la novedad del fichaje del exciclista profesional, retirado a finales de 2025, Jonathan Castroviejo.

El conjunto, que será el más numeroso de la carrera y que suma más de medio centenar de integrantes junto al 'staff', afronta un recorrido marcado por la montaña en sus primeras etapas y el desierto en la parte decisiva, con tramos de navegación, dunas y una etapa maratón que pondrán a prueba tanto las piernas como la cabeza de los participantes, los más significativos de ellos presentes en la puesta de largo que ha tenido lugar en el restaurante Cocina Hermanos Torres de Barcelona, propiedad de los integrantes del equipo Javier y Sergio Torres.

El consejero delegado de KH-7, Josep Maria Lloreda, destacó que repetir el proyecto "año tras año" es "un placer" y subrayó la identificación con los valores de la prueba. "La Titan es innovación y tiene muchos valores del deporte, también la parte social y el respeto al entorno y al medio ambiente, porque es muy estricta con la huella que se deja. Todo esto forma parte de nuestros valores. Es deporte, esfuerzo y sacrificio de todo el equipo que vamos a disfrutar, y si ganamos algo, fantástico", afirmó.

El equipo, que debutó en la Titan en 2017, llega tras firmar un triplete en 2025 y volverá a contar con un bloque competitivo de alto nivel liderado por exciclistas profesionales como Luis Ángel Maté, Dani Moreno y Jonathan Castroviejo, este último recién incorporado tras cerrar su etapa en el WorldTour en las filas del INEOS Grenadiers, y que será uno de los favoritos para ganar la clasificación individual masculina.

El capitán y director deportivo, Melcior Mauri, celebró que se trate del equipo "más numeroso" de la historia del proyecto. "Hace la familia más grande y obliga a tener más control, pero es un orgullo poder llevarlo a cabo. Estamos a pocos días de iniciar la carrera y tenemos un equipo muy potente nuevamente", señaló, antes de advertir de la dificultad de la prueba. "Tenemos que ser conscientes de la dificultad de la carrera, por los rivales y porque la Titan es impredecible. El año pasado salió todo bien, sin percances mecánicos ni de navegación, y este año vamos con los dedos cruzados para intentar repetir esas victorias", apuntó.

En el bloque femenino, Pilar Fernández regresará al desierto tras su triunfo en 2025 con el objetivo de defender el título. "Fue muy bonito ganar la Titan, y más cómo lo hicimos, con los compañeros. No solo gané yo, ganamos todos. Hicimos una familia real. La clave es disfrutar de la experiencia, porque es una carrera en la que pueden pasar muchas cosas y hay que afrontarlas de forma positiva", explicó.

También repetirán como referentes Ramona Gabriel y Toni Moreno, campeones en la categoría de dúo mixto el pasado año. "Quería poner el 'check' en mixto y hacerlo fue fenomenal. Y hacerlo con tu pareja no siempre es todo de color de rosa, pero entrenamos juntos cada día y eso suma", señaló Gabriel, mientras que Moreno destacó la compenetración. "Tras tantos años compartiendo experiencias, tenemos una sincronía que suma en lo deportivo y en lo personal", indicó.

Una de las novedades será la integración del equipo del Institut Guttmann, formado por pacientes medulares y profesionales del hospital, que tras su experiencia en 2025 se incorpora al proyecto KH-7 como ejemplo de superación e inclusión dentro del programa Titan Life.

Jonathan Castroviejo, por su parte, afronta su debut en la prueba tras dejar el ciclismo profesional en ruta. "Estoy deseando conocer al equipo y vivir esta experiencia totalmente nueva para mí, y ojalá me deje grandes recuerdos", comentó a través de un vídeo al no poder asistir personalmente a la presentación.

Más allá de la competición, el equipo mantendrá su apuesta por la sostenibilidad con la campaña de 'residuos cero' y reforzará su carácter de convivencia con el bloque gastronómico, en el que participarán los chefs Sergio y Javier Torres y Paco Roncero y el maestro chocolatero Lluc Crusellas, que preparan una sorpresa para el campamento.

La Skoda Titan Desert Marruecos 2026 volverá a exigir la máxima resistencia, capacidad de adaptación y gestión en un entorno extremo, en una edición en la que KH-7 aspira a consolidar su modelo basado en el equipo, la experiencia compartida y la ambición deportiva, en una familia que aspira a todo y a repetir o mejorar el éxito de 2025.