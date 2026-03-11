El Equipo Paralímpico Español recibe a la ministra Milagros tolón en la Villa de Cortina d'Ampezzo - CPE

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo español en los Juegos Paralímpicos de Milán y Cortina d'Ampezzo 2026 recibió este miércoles a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y a la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Ambas recorrieron las instalaciones guiadas por los esquiadores y riders, los técnicos y el personal sanitario y de oficina de la delegación nacional, así como por el presidente y el director general del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán y Francisco Botía, respectivamente.

Según informó el CPE, el grupo lo completaron el embajador de España en Italia, Miguel Ángel Fernández-Palacios, y May Peus, presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), que es la única con deportistas clasificados para esta cita y que debuta en unos Juegos Paralímpicos.

En los próximos días también respaldará a la delegación española con su presencia la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que tendrá la oportunidad de apoyar a los deportistas en las últimas jornadas.