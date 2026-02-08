Los equipos de arriba no fallan en la decimonovena jornada de la Liga F Moeve

Signe Bruun of Real Madrid celebrates a goal during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and RCD Espanyol de Barcelona at Alfredo Di Stefano stadium on February 08, 2026, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de la parte de arriba de la clasificación de la Liga F Moeve 2025-2026 no fallaron este fin de semana en la decimonovena jornada del campeonato, con el Real Madrid y el Atlético de Madrid sumando victorias antes de iniciar sus respectivos 'playoffs' de la Liga de Campeones, y con la Real Sociedad tomándose una pequeña revancha sobre el FC Badalona Women.

Así, el FC Barcelona, líder de la Liga F Moeve, no se dejó puntos en su visita a Las Gaunas ante el DUX Logroño, al que derrotó por 0-3, aunque tuvo que esperar a un gran inicio de segunda mitad para quebrar la resistencia defensiva local. Pese a las bajas y a la gran cantidad de rotaciones, las blaugranas no fallaron y se hicieron con la victoria gracias a los goles de Carla Julià Martínez, Kika Nazareth y Vicky López entre el minuto 50 y 56.

Por detrás, el Real Madrid se mantiene a diez puntos y defendió su segunda posición ante la Real Sociedad después de ganar por 3-0 al RCD Espanyol para cerrar un poco la herida del Clásico de la Copa de la Reina Iberdrola. Signe Bruun, Athenea del Castillo y Sara Holmgaad hicieron los goles del equipo madridista para coger fuerza antes de la visita al Paris FC francés en octavos de la Champions.

El equipo que entrena Pau Quesada sigue con cuatro puntos de renta sobre la Real, que no dejó esta vez que el FC Badalona Women le sorprendiera como el pasado jueves en la Copa y se impuso por 2-0 con tempranero tanto de Claire Lavolgez y ya más allá del 90 de Nerea Eizagirre.

El Costa Adeje Tenerife, cuarto, y el Atlético de Madrid, quinto, continúan en su intento de recortar puntos en su pelea por alcanzar la tercera plaza. El equipo tinerfeño sufrió para derrotar 1-0 al Alhama CF El Pozo, penúltimo clasificado, y el rojiblanco volvió a la senda de la victoria liguera tras mucho tiempo al ganar 0-1 al Levante UD, colista. Natalia Ramos y Silvia Lloris hicieron los goles de las respectivas victorias.

Tampoco tropezó en este fin de semana el Sevilla FC, sexto, que demostró que el Athletic Club vuelve a estar en un dubitativo momento al golearle por 4-0 con doblete de Lucía Moral y goles de Fatou Kanteh y Raquel Morcillo.

Del resto de la jornada destacaron la goleada 1-6 del Deportivo ABANCA en su visita al Madrid CFF tras una sensacional segunda parte donde anotó cinco goles, mientras que el Granada CF confirmó su buen momento al batir 0-2 a la SD Eibar y sumar su decimotercer punto de los últimos 15.