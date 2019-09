Eric Cantona recibirá el Premio Presidente de la UEFA 2019

Publicado 27/08/2019 10:57:09 CET

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha rendido homenaje al exdelantero francés Eric Cantona, un hombre que "pone todo su corazón y su alma para apoyar las causas en las que cree", tras seleccionar al exinternacional francés para recibir el Premio Presidente de la UEFA 2019.

"Este premio no sólo reconoce su carrera como jugador del más alto nivel, sino que también honra a la persona que es. Un hombre que no se casa con nadie, que defiende sus valores, que dice lo que piensa y, en particular, que pone su corazón y su alma para apoyar las causas en las que cree", explicó Ceferin en un comunicado.

Cantona, que recibirá el premio esete jueves en Mónaco durante el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, marcó 64 goles en 143 partidos con el Manchester United y fue el catalizador que ayudó al club a conquistar su primer título de liga inglesa en 26 años, en 1993, uno de sus cuatro campeonatos con el equipo de Old Trafford. También jugó en Auxerre, Marsella y Nîmes, entre otros equipos en su Francia natal, y en el Leeds United inglés, con el que también ganó el título nacional en 1992.

Desde de su retirada en 1997, a la edad de 30 años, el delantero de origen marsellés se ha dedicado a la interpretación y al fútbol playa. Sin embargo, es su compromiso con las causas benéficas lo que le ha hecho merecedor de elogios tanto dentro como fuera del mundo del fútbol.

Cantona, al igual que Ceferin, está comprometido con la iniciativa Common Goal, que financia organizaciones benéficas de fútbol de gran impacto en todo el mundo. Ambos aportan el 1% de su salario anual al proyecto cofundado por el centrocampista español del Manchester United, Juan Mata.

Entre los ganadores anteriores del Premio Presidente se encuentran Alfredo Di Stéfano, Sir Bobby Charlton, Eusébio, Raymond Kopa, Johan Cruyff, Francesco Totti y David Beckham.