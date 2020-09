Eric García: "Me queda una temporada en el City y estoy pensando en regresar allí"

"Todo el mundo sabe lo bueno que es Messi, y a muchos clubes les gustaría tenerlo"

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa internacional Eric García recordó que le resta una temporada en el Manchester City, donde podría coincidir con el argentino Leo Messi, y reiteró que está centrado en trabajar para demostrar que puede jugar en el equipo de Pep Guardiola y con la selección española en los primeros dos encuentros de la Liga de Naciones.

"Estoy aquí gracias al City por la confianza que me han dado. La temporada no ha acabado como esperábamos. ¿Messi? El 'tema Messi' es un tema entre clubes en el que no me puedo meter. Comuniqué al club que no iba a renovar, pero me queda una temporada más allí y estoy pensando en regresar allí", manifestó en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas (Madrid).

Acerca del ruido mediático que ha generado su convocatoria por el seleccionador nacional, Luis Enrique, para los partidos ante Alemania e Ucrania de este jueves y domingo, Eric García dijo que trata de "evadirse" del mismo.

"Mi objetivo es entrenar y jugar el máximo de minutos para demostrar en Manchester y aquí que pueden contar conmigo. Me centro en lo que puedo controlar. En Manchester no ha empezado la temporada y no se ha hablado de que Messi pueda empezar allí. Todo el mundo sabe lo buen jugador que es Messi, a muchos clubes le gustaría tenerlo en su equipo. De momento, es jugador del Barcelona y no voy a opinar de ello", insistió.

Por otro lado, García destacó que se entrenará "al máximo" para ser la pareja de Sergio Ramos en el puesto de central. "Están Diego Llorente y Pau Torres, que son grandísimos centrales. Tenemos esa pelea los tres e intentaré competir al máximo para estar preparado para ello", manifestó.

Igualmente, se refirió a la posibilidad de seguir los pasos de Gerard Piqué, que se marchó a la 'Premier League' con el Manchester United antes de triunfar en el Barça y la selección española. "El fútbol da muchas vueltas. Me centro en lo que puedo controlar. Voy a disfrutar al máximo de esta oportunidad y lo que venga después, bienvenido será", afirmó.