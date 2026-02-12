Eric Garcia: "Podemos darle la vuelta con el equipo que tenemos"

Eric Garcia, FC Barcelona - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Eric Garcia lamentó el mal partido de este jueves para caer (4-0) ante el Atlético de Madrid, pero confió en "darle la vuelta" en el Camp Nou para estar en la final de la Copa del Rey.

"La primera parte ha sido dura para nosotros. El primer gol es una mala suerte increíble, pero ellos han salido más metidos, con más ganas, más actitud, y contra un rival como el Atlético de Madrid, cuando ya se te ponen con esta ventaja es difícil", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El jugador azulgrana se mostró confiado en las opciones de remontar en la vuelta de la semifinal en casa. "Queda un partido, en casa, con nuestra afición, con el equipo que tenemos, con los jugadores que vamos a recuperar, no tengo ninguna duda de que si hacemos las cosas bien, estamos metidos desde el principio, podemos darle la vuelta", comentó.

"Se nos plantaban muy fácil en el área, había muchos espacios. En la segunda parte hemos ajustado. Habíamos marcado un gol, que han tardado un poco. Todos tenemos preguntas. He visto una imagen, aún no me ha quedado claro, pero no vamos a poner eso de excusa. Queda un partido y vamos a ir al máximo", añadió, hablando de la jugada polémica del inicio del segundo tiempo.

Eric también mostró dudas sobre su expulsión en los últimos minutos. "¿Has visto la entrada de Giuliano? Estas decisiones últimamente siempre nos van en contra, él también me da, no nos lo van a poner fácil, sabemos que va a ser difícil", terminó.