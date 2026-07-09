Eriksen comenzará "en breve" en Dinamarca la rehabilitación tras su nuevo desmayo ante Ucrania

Archivo - FILED - 16 June 2024, Baden-Wuerttemberg, Stuttgart: FILE PHOTO - Denmark's Christian Eriksen reacts during the UEFA European Championship group C soccer match between Slovenia and Denmark at Stuttgart Arena. Photo: Tom Weller/dpa - Tom Weller/dpa - Archivo

HANNOVER (ALEMANIA), 9 (dpa/EP)

El centrocampista danés Christian Eriksen comenzará "en breve" en su país un programa de rehabilitación individual tras sufrir un nuevo desmayo en el terreno de juego el mes pasado mientras jugaba con la selección de Dinamarca, según informó este jueves su club, el Wolfsburgo alemán.

El Wolfsburgo no precisó si el futbolista podrá volver a jugar tras el incidente ocurrido en un partido amistoso internacional contra Ucrania el 7 de junio. Tras haberse desplomado durante un partido de la Eurocopa de 2021 y tener que ser reanimado en el campo, Eriksen pudo continuar desarrollando su carrera con un desfibrilador, que cumplió su cometido a la perfección hace un mes y le reanimó al instante.

"Christian Eriksen comenzará en breve un programa de rehabilitación individual. Tras las conversaciones con el director general del VfL Wolfsburgo, Dieter Hecking, se ha decidido que el jugador, de 34 años, lo completará en su Dinamarca natal", rezó el comunicado del equipo germano.

Este indicó que "mantiene un contacto regular con Christian y con los médicos que supervisan su tratamiento". "Seguimos deseándole a Christian todo lo mejor en su rehabilitación", subrayó el Wolfsburgo.