Ernesto Valverde: "Con los cambios nos hemos reactivado y era una pena esa diferencia de dos goles"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha dicho que "con los cambios" su equipo se ha "reactivado" durante la segunda mitad del partido ante el Newcastle United, pero siendo "una pena" la "diferencia de dos goles" que ya había a esas alturas y que les ha supuesto perder en la jornada 4 de la liguilla de la Liga de Campeones.

"Una pena para nosotros el resultado porque ellos son un equipo que es muy fuerte físicamente, que te intenta siempre apretar muy alto y, sobre todo, es fortísimo en la estrategia. Así ha venido el primer gol que nos han hecho y hemos tenido opciones para poder empatar. El primer tiempo creo que ha sido bueno por nuestra parte y lo cierto es que el segundo gol nos ha hecho bastante daño", declaró el 'Txingurri' a Movistar Plus+.

"Hemos tenido ahí un rato de 15 minutos en los que hemos estado un poco tocados, que no conseguíamos sacar el juego tan fluido como en el primer tiempo y nos estaba costando. Luego con los cambios nos hemos reactivado y era una pena esa diferencia de dos goles que no nos ha podido meter más en el partido y haberles metido más miedo", resumió desde St. James' Park.

Luego fue preguntado por si hay tanta diferencia con la Premier League. "No lo sé. Lo cierto es que la Premier tiene mucho dinero, lo cual significa que tiene jugadores muy fuertes y muy buenos. En la Liga española sobre todo el Madrid y el Barça sobresalen también por las plantillas que tienen, igual que el Atlético de Madrid por la inversión se puede equiparar a lo que han hecho los equipos ingleses", describió.

"Entonces nosotros no estamos en ese perfil, pero nuestra idea siempre es competir y competir bien los partidos. Yo creo que en los dos partidos, tanto en éste como en el partido contra el Arsenal, hemos competido. Y del resto, el Villarreal sufrió con el City, pero también hay que ver el potencial que tienen y, si tienen seis equipos en la Champions, es por algo; nosotros tenemos cinco, significa que también hacemos bien las cosas. Pero vamos a ver cómo va al final. Es una pena para nosotros el no haber conseguido hoy un mejor resultado aquí", reorientó su respuesta.

"Nico Serrano ha tenido opciones en varios tiros, Selton ha entrado en juego y se ha movido bien... Somos el Athletic, sabemos que tenemos que ir dando también alternativas a estos jugadores porque son buenos jugadores y el futuro del club depende de ellos. Hoy veníamos aquí con bajas y, si han salido ellos, es porque se lo trabajan día a día y porque son buenos. Evidentemente, jugar un partido de Champions no es fácil para nadie con partidos con este ritmo y han demostrado que están capacitados", apuntó.

"Lo que puedo decir es lo que más o menos decimos siempre. El fútbol es una cuestión en la que cuando te van bien las cosas, pues todo está muy bien. Y cuando a veces no te acompañan los resultados, pues tienes que estar un poco más junto. En eso el Athletic es un ejemplo porque siempre vamos un poco de la mano, tanto nosotros como nuestra afición", destacó.

"Es cierto que estamos jugando la Champions, que es una competición dura, pero es porque nos lo hemos ganado el año pasado en nuestra competición, en LaLiga. Este año ahora estamos en un momento un poco más delicado en cuanto a los resultados, pero es algo en que nos tenemos que juntar todos y tirar esto hacia adelante", advirtió Valverde.

"No tengo ninguna duda que en este momento, en el que quizás esos resultados no nos acompañan, tenemos que cambiar y nosotros intentaremos luchar por lo que siempre estamos luchando, por unas posiciones un poco más altas en LaLiga y compitiendo en todas las competiciones que podamos", zanjó.