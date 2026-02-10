Ernesto Valverde: "En un derbi, las distancias siempre se acortan"

Ernesto Valverde head coach of Athletic Club looks on during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Levante UD at San Mames on February 8, 2026, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha comentado este martes que no le "importa mucho" que equipo tenga el cartel de favorito en la semifinal de Copa del Rey ante la Real Sociedad, ya que en un derbi las distancias "siempre se acortan", y ha recalcado que el de San Mamés no será un partido "definitivo" para la eliminatoria, aunque deberán estar "100% concentrados" en cada jugada.

"No me importa mucho quien tenga el cartel de favorito, porque no te garantiza nada. Supongo que para los de la Real el favorito serán ellos y para los del Athletic seremos nosotros, y los del medio mirarán la clasificación. Esto es un derbi, y en estos partidos las distancias siempre se acortan", afirmó el entrenador del Athletic Club en la rueda de prensa previa a la ida de semifinales de la Copa del Rey Mapfre que mide a los rojiblancos ante la Real Sociedad en San Mamés.

Valverde apuntó que cuando juegas un derbi hay que estar "siempre atento a los duelos". "Ellos ya demostraron hace una semana en San Mamés que son un buen equipo, que se puede manejar varias facetas, tanto la estrategia, la contra o el juego organizado. Conseguimos empatar al final un partido que se nos había puesto cuesta arriba. No es un partido definitivo, quedan otros 90 minutos allí, pero tenemos que estar concentrados al 100% y sabiendo el valor de cada jugada", añadió.

En cuanto a la experiencia de ambos equipos en semifinales coperas, el técnico rojiblanco destacó que ambos equipos tienen gente joven y experimentada que ha pasado y jugado muchos partidos. "Todo está abierto, no creo que cuente demasiado que nosotros hayamos tenido más semifinales que ellos, porque también están ahí en los últimos años, cerca de llegar a la final. La Copa es algo que nos motiva a todos, y lo que es seguro es que habrá un equipo vasco en la final", expresó.

El de Viandar de la Vera hizo hincapié en la concentración, aunque apuntó que "nadie está exento" de que le expulsen a un jugador en el primer tiempo o en una jugada a los cinco minutos. "No queremos tener esa fatalidad que tuvimos el año pasado contra el Manchester United porque te condiciona demasiado. Todo son cábalas y todos imaginamos un partido igualado", agregó.

"Espero un gran ambiente en San Mamés. Ahora solo pienso en el partido de ida, no en vernos levantando el trofeo. Estamos a la misma distancia que tiene la Real, el Barça o el Atlético de ganar. Queremos llegar primero a la final, pero para eso tenemos que pasar estos dos partidos. Mañana es el primero y vamos a ir paso a paso", dijo sobre la importancia de la afición y la posibilidad de levantar una segunda Copa del Rey en tres años.

En cuanto a la Real Sociedad, Valverde subrayó que son "un buen equipo", con "muchas cualidades y fuertes en defensa". "Espero una Real parecida a la que vemos todos los días. Esperamos dar una buena versión de nosotros mismos. Es una semifinal bonita para todos, y serán dos derbis seguidos de mucha tensión, con mucho en juego y mucha ilusión por parte de dos aficiones que quieren estar en la final", explicó.

Un 'txingurri' que también halagó el papel de Rino Matarazzo desde que tomó las riendas del banquillo 'txuri urdin': "Han cogido una dinámica muy buena. Todavía necesitará tiempo para poder plasmar sus ideas, pero es cierto que según ha llegado los resultados han ido hacia adelante y todos son positivos. Eso pues hace que los jugadores crean más y se suelten más. Ahora se les ve un poco más sueltos, pero aun así, la distancia que nos separa son tres puntos en la clasificación".

Por último, el cacereño confirmó la baja de Yuri Berchiche, pese a no tener "rotura", así como la de Alex Berenguer. En cuanto a Oihan Sancet, que hizo una parte del entrenamiento y Dani Vivian, que sufre un virus, serán duda para el encuentro.