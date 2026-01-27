Ernesto Valverde: "Estoy aquí porque he tenido buenos resultados"

Ernesto Valverde, head coach of Athletic Club, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Athletic Club at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on January 24, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha comentado este martes que tiene confianza en el equipo, y ha resaltado que si está en el banquillo rojiblancos es porque ha tenido "buenos resultados en el pasado", aunque es consciente que cuando pierde gran parte de la afición le señala, por lo que su principal objetivo ahora es sacar "buenos resultados" y "progresar en todas las competiciones".

"Tengo confianza. Cuando ganas estás más contento y cuando pierdes estás peor. Cuando ganas un título no estás levantando la copa tú solo, hay dos millones contigo ahí arriba, pero cuando pierdes los dos millones están señalándote. Es el oficio, es el fútbol, no es ninguna novedad. Estoy aquí porque he tenido buenos resultados en el Athletic sino no estaría aquí. Ahora lo que quiero son resultados este año", afirmó el entrenador del Athletic Club en la rueda de prensa previa al duelo de Liga de Campeones ante el Sporting de Portugal en San Mamés.

Valverde confesó que la clasificación del equipo en Liga "no es buena", pero que eso no significa que no quieran progresar "en todas las competiciones". "Sabemos que hay múltiples variables en cuanto a los resultados que se pueden dar, pero sabemos que si ganamos nos clasificamos y tenemos que intentarlo", apuntó.

El técnico rojiblanco recalcó que, pese a la disputa del derbi el próximo domingo ante la Real Sociedad, el partido importante "es el que tienes de enfrente". "Tenemos una posibilidad de continuar en la competición. Ya es un éxito llegar aquí en ese punto y tenemos esa posibilidad y hay que intentar aprovecharla, luego ya vendrá el siguiente partido. Teniendo en cuenta que somos novatos en la Champions, claro hubiésemos firmado jugarnos la clasificación en la última jornada. Además, lo vamos a hacer en casa", agregó.

"Hace 10 años cuando jugamos la Champions también tuvimos problemas en Liga. Ya sabía que esto podía suceder. En el vestuario hay muchos jugadores para los que es una situación nueva el poder clasificarte en la Champions, porque eso tampoco sucede muy a menudo. Son situaciones que hay que afrontar", expresó el 'txingurri'.

Valverde también hizo un llamamiento a la afición para que apoye al equipo. "Daremos todo para poder pasar. La situación no es buena en Liga, donde se nos están escapando partidos increíbles que ni siquiera los estamos empatando, partidos en los que el rival no es mejor que nosotros. Tendremos que mejorar o estar más acertados en determinadas situaciones", añadió.

"Hay que sacar un buen resultado en Champions y mirar hacia delante nos puede ayudar de cara de cara a la Liga. Necesitamos, sobre todo, cortar esa espiral negativa que tenemos en Liga de estos resultados que cobran su importancia porque ya estamos un poco avanzados en la competición", manifestó el extremeño sobre el posible punto de inflexión que podría marcar la clasificación.

Un duelo en el que el Athletic Club no podrá contar con el sancionado Mikel Jauregizar, y en el que Laporte y Nico Williams están casi descartados: "Laporte es complicado que llegue para mañana a pesar de que ya está entrenando, pero todavía es pronto. Nico no creo que esté para mañana después de verle el otro día, no está en condiciones".