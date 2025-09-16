Ernesto Valverde: "Nuestra filosofía es esta y las diferencias en el campo no son tantas"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha comentado este martes que pese a la inversión económica del Arsenal, las diferencias sobre el césped entre ambos equipos "no son tantas", y ha destacado que la "filosofía" del Athletic es la que se ha visto en el partido, aunque le gustaría que en el siguiente duelo "el cuento termine bien".

"Las diferencias no son tantas en el campo. Hay mucha más igualdad que lo que la economía dice. Luego está el espíritu del equipo y otras cosas. Esa diferencia económica está traducida en los duelos y la velocidad. Nuestra filosofía en el Athletic es esta, y queremos competir. Hay que buscar que el cuento termine bien. A ver si la próxima vez competimos mejor y ganamos", afirmó el entrenador del Athletic Club tras la derrota de los rojiblancos ante el Arsenal en el estreno de la Liga de Campeones.

Valverde destacó que fue un partido "bastante igualado, con mucha presión y juego trabado" en el que tuvieron oportunidades. "Nos han enganchado con el gol de Martinelli en una contra. Lo más importante es que hemos sido reconocibles, con ese espíritu que tenemos y un ambiente impresionante. Ha sido una cuestión de detalles. Ha podido también caer de nuestro lado, pero esto es la Champions y nadie te va a perdonar", explicó.

El 'txingurri' señaló que son un equipo que "pelea hasta el final". "Es imposible no volcarte y darlo todo por ganar con este ambiente. No hay que olvidar que toda su delantera es nueva de este año. Estamos en la alta competición y hay que aceptar las cosas como son. Lo importante es plantar cara a este tipo de equipos y vislumbrar que podemos ganarles y jugarles de tú a tú. Hemos estado a un altísimo nivel", agregó.

"Estos partidos son aprendizaje para nosotros. Menos Yuri, todos los jugadores estaban debutando en la Champions League hoy. Tienen que jugar contra este tipo de equipos, aunque es duro porque te dominan y de la nada te generan ocasiones", razonó el entrenador rojiblanco sobre la importancia de que sus jugadores se habitúen a este tipo de partidos.

Por último, alabó el papel de Mikel Jauregizar en el equipo: "Se ha convertido en un jugador fundamental para nosotros. Ya se veía su potencial desde que debutó, pero está mejorando esa primera impresión que teníamos. Es fundamental para el equipo".