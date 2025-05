Ernesto Valverde: "En partidos determinados, para acertar tienes que creer"

07 May 2025, United Kingdom, Manchester: Athletic Bilbao head coach Ernesto Valverde attends a press conference at Old Trafford, ahead of Thursday's UEFA Europa League semi final second match soccer match against Manchester United. Photo: Martin Rickett/P

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha subrayado este miércoles que "en partidos determinados, para acertar tienes que creer", en alusión a la remontada que sus pupilos buscarán ante el Manchester United en el partido de vuelta en las semifinales de la Europa League, habiendo encajado un 0-3 durante la ida en el Estadio de San Mamés.

"Vamos a intentar marcar y que no nos marquen. Tenemos que tener opciones para intentar marcar. En partidos determinados, para acertar tienes que creer. Es lo primero y eso es lo que vamos a hacer", dijo Valverde durante su rueda de prensa en Old Trafford, donde no estarán los hermanos Iñaki y Nico Williams, Dani Vivian ni tampoco Oihan Sancet.

"Estamos pensando en los que vienen. No podemos pensar en los que no están, el United también tendrá bajas. Lo importante es lo que están mañana en el campo, es con los que tenemos que intentar dar la vuelta a la eliminatoria. No será fácil por el calibre del resultado que tenemos. Siempre esperamos lo mejor, somos un equipo y tenemos que paliar las bajas que tenemos", añadió el 'Txingurri' al respecto.

Así, el técnico rojiblanco se mostró consciente de la dificultad de remontar el 0-3: "Es complicado, el resultado es bastante adverso y es un gran rival. Pero esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar y siempre esperamos lo mejor". Y luego dejó claro que su convocatoria ha sido lo mejor que podía ser: "Si alguno podía haber estado aquí, estaría aquí porque este partido es el más importante de la temporada ahora mismo".

Sobre la ida, Valverde habló sobre la expulsión de Vivian. "Está claro que las lecturas de los partidos se hace en función del resultado. Sabemos que mientras el partido estuvo 11 contra 11, estuvimos más cerca de ganar", opinó. "Pero ellos son un equipo que no perdona y nosotros cometimos algún error y ellos nos lo hicieron pagar caro. Tienen un gran potencial, esperamos mitigar esos errores. Intentaremos ganar", agregó.

Pese a perder en San Mamés, elogió el camino de sus pupilos en este torneo. "Nosotros estamos muy satisfechos de cómo estamos afrontando la competición, dentro de los partidos que hemos perdido. Sabemos perfectamente que en este tipo de eliminatorias los resultados se pueden decantar por un momento o dos en los que no se ha estado acertado. Eso marca el partido y ya veremos si marca la eliminatoria. Tenemos que procurar que se den esas posibilidades", afirmó Valverde.

De nuevo fue cuestionado sobre las ausencias de los hermanos Williams. "Si te rompes un brazo, te lo has roto y ya está. No entiendo la pregunta. Hablas con el médico, con los jugadores. No hay mucho que decidir. Los que están lesionados no pueden jugar. Me gustaría haber contado con todos, es un partido importantísimo. Me voy a focalizar en los que están, somos un equipo y durante la temporada tenemos que paliar las bajas que tenemos", reiteró el entrenador de los 'leones'.

"Tenemos que tener en cuenta cómo juegan ellos. Les gusta jugar a la contra, taparse bien... Tienen jugadores arriba que nos pueden sorprender. Tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de atacar. Y luego ya veremos. No queremos recibir goles que nos puedan poner todo cuesta arriba", advirtió sobre el poder ofensivo de los 'diablos rojos'.

"Estamos aquí para intentar jugarnos todo para intentar pasar a la final. El entrenador del United está pensando lo mismo. Estamos los dos a las puertas de final por la que hemos trabajado todo el año", aseveró Valverde.

"He remontado un par de veces en mi carrera con el Athletic; ha sido en casa, no fuera. Tengo la sensación de que remontar una eliminatoria o un partido es algo similar. Tienes que meter el primero antes que el segundo. Hay que marcar un gol y a partir de ahí que no nos marquen", zanjó.