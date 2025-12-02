Ernesto Valverde: "Con el Real Madrid tienes que tener un ojo en todas partes"

Ernesto Valverde, head coach of Athletic Club, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Levante UD and Athletic Club Bilbao at Ciutat de Valencia stadium on November 29, 2025, in Valencia, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, dejó claro que en los partidos ante el Real Madrid hay que tener "un ojo en todas partes" y no solo en un jugador determinado, como Kylian Mbappé, al que ve "rápido, ágil y que define increíble", porque el conjunto blanco tiene "extraordinarios jugadores y un gran entrenador", en referencia a Xabi Alonso.

"Hay que tener un poco más de cuidado con Mbappé, aunque tampoco te puedes despistar. A ver si vas a tener cuidado con Mbappé y no tienes cuidado con Vinícius o con cualquier otro... Un ojo en todas partes", manifestó el técnico extremeño en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Real Madrid correspondiente a la jornada 19, adelantada por la disputa de la Supercopa de España.

En esa línea, admitió que ve al jugador francés "rápido, ágil y que define increíble". "Tenemos enfrente extraordinarios jugadores y un gran entrenador con muchas variables para situaciones en las que si el partido está un poco descontrolado, ellos la resuelven sin pestañear", afirmó.

Es por ello que sabe que, a pesar de ser un encuentro "difícil", son conscientes de que pueden sacar rédito: "También sabemos que este partido nos puede dar mucho y tenemos que luchar por ello. Es lo que buscamos mañana".

"Los tres puntos valen lo mismo, son iguales, pero al mismo tiempo el ganar partidos te hace entrar en dinámicas positivas y te da una energía diferente. Si ganas a un rival importante, mucho más. El año pasado ganamos al Madrid aquí y nos dio un impulso importante", indicó.

Precisamente, recordó el partido de la temporada pasada donde Mbappé falló un penalti y el conjunto rojiblanco se hizo con la victoria. "Hay que hacer presión intensa y que las fallen todas. Si tienen un penalti, que no lo acierten, que lo pare nuestro portero, como pasó el año pasado", incidió.

Además, alabó la gestión del técnico madridista, Xabi Alonso, el cual está exigido "a ganar todos los partidos" y que ahora no atraviesa la mejor racha. "¿Qué voy a decir? Es un gran entrenador. De 14 partidos han ganado 10 y ahora de repente han empatado tres seguidos, nada que no ocurra en todas partes. Xabi ya lo demostró en el Leverkusen y estoy convencido que su equipo va a estar arriba", destacó.

El equipo bilbaíno llega tras una victoria contra el Levante (0-2) que ha sentado como "un bálsamo" en el vestuario. "Esa victoria para nosotros suponía mucho por reencontrarnos con la victoria y por generarnos buenas sensaciones. Las victorias siempre tienen energía positiva de las que luego las puedes trasladar a los partidos siguientes", explicó.

"Eso es lo que esperamos, que nos ayude esa energía positiva que tenemos ahora después de la victoria para afrontar lo que lo que tenemos", señaló un Valverde que es conocedor de los tres grandes encuentros que tiene su equipo en los próximos siete días con los enfrentamientos ligueros ante Real Madrid y Atlético de Madrid, y el europeo frente al PSG francés, en "una semana bonita para disfrutar y competir".

"No puedes pensar en el global de los tres. Evidentemente, es una semana con grandes rivales, aunque nos da igual los puntos que nos jugamos mañana porque son los mismos que nos jugamos el último día con el Levante, los que nos jugaremos con el Atlético, con el Celta, con el Espanyol... Vamos a ver el partido de mañana cómo va porque jugamos con un candidato a ganar la Liga", sentenció.

Con respecto a las bajas que tiene el Athletic Club, descartó a los atacantes Robert Navarro, que esperan "que antes de Navidad pueda reincorporarse", e Iñaki Williams, que progresa "lento". "Mañana se cumplen seis semanas. Vamos a ver si pudiéramos poder contar con él, que nos gustaría mucho", zanjó al mismo tiempo que confirmó la duda de Mikel Vesga.