Ernesto Valverde: "Ya es un premio estar aquí y queremos uno mayor"

Ernesto Valverde head coach of Athletic Club looks on prior to the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Athletic Club at El Sadar on January 3, 2026, in Pamplona, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, aseguró que para su equipo es "un premio" poder jugar la Supercopa de España y que ahora desea "uno mayor" con el pase a la final, aunque para ello deberá apear este miércoles al FC Barcelona, frente al que no son "el favorito" y ante el que necesitarán "una gran dosis de acierto".

"Para nosotros, la Supercopa es un premio. Es un premio ya estar aquí y todavía queremos un premio mayor, que sería estar en la final", advirtió Valverde en rueda de prensa previa al duelo ante el FC Barcelona, donde dejó claro que para el club es "prestigioso" jugar este torneo, aunque admite que "en otro formato" y con su "público" podrían tener "más posibilidades".

El técnico del conjunto vizcaíno no oculta que son el equipo blaugrana y el Real Madrid "lo que más expectación genera" en Arabia Saudí, pero también sabe que "pueden pasar muchas cosas". "Y nosotros tenemos que ir a explotar eso. Sabemos que no somos el equipo favorito, pero tenemos esta oportunidad y nuestra intención es aprovecharla.

"Obviamente, tenemos en cuenta las dificultades que tiene el rival que tenemos enfrente y nada más. Ellos saben la dificultad que tiene el ganarnos, a pesar de que hace poco que hemos jugado y nos han ganado en su campo 4-0. Pero los partidos hay que jugarlos y hay que ganar. A nosotros lo que nos importa es centrarnos exactamente en lo que hemos venido a hacer aquí", prosiguió.

Valverde recordó que en "estos partidos hay un favoritismo en función un poco de cómo están los equipos y de su nombre". "Ellos son los primeros y nosotros pues no estamos tan brillantes como estuvimos el año pasado", remarcó, sin olvidar que está "el aliciente" para ambos de "llegar a una final".

El preparador rojiblanco subrayó que el FC Barcelona es "un equipo con muchos registros" y que para batirle necesitarán "una gran dosis de acierto porque ellos generalmente aciertan" como se demostró ante el RCD Espanyol el pasado sábado. "Todos los equipos nos queremos meter en esa dinámica positiva que te impulsa a que todo lo veas bien. Ahora, me hacen preguntas sobre el gran momento del Barcelona, pero si el Espanyol le llega a acertar un par de ocasiones no estaría en tan buen momento porque allí las derrotas cuestan mucho", apuntó.

En su análisis del Barça, le ve "muy parecido, muy reconocible". "Prácticamente obliga a muchos equipos a jugar de una manera porque tratan de apretarte alto, cerrándote por dentro y en el fondo te incitan a estar golpeando al espacio, pero eso luego no es tan sencillo porque los análisis en el fútbol son facilísimos y los hace todo el mundo, y el problema es ver qué vamos a hacer y que es lo que va a funcionar", recalcó.

Por ello, apeló a que su equipo, "a través de su juego", pueda coger "ese punto de confianza" para poder pensar que va a ganar "sí o sí, independientemente del rival". "Eso pasa cuando vas ganando. Es esfuerzo sobre todo mental, pero también futbolístico porque tienes que andar en cuestiones futbolísticas y es en lo que estamos metidos", resaltó.

"Somos un equipo que es verdad que tenemos algunas dificultades para el juego. Somos un equipo que lo deja todo en el campo, que tenemos espíritu, que con nuestras virtudes y nuestros defectos lo ponemos todo en el campo y mañana también será así. No sé cuál será el resultado porque hay que tener muchos condicionantes, pero eso es algo que nos piden nuestros aficionados, además que nos distingue y es algo a lo que estamos obligados. Eso lo intentaremos hacer", demandó el cacereño.

"NO VEO UNA RAZÓN DE PESO PARA HABLAR CON UNAI SIMÓN"

A nivel individual, el extremeño no ha hablado con Unai Simón, cuestionado desde fuera y que enfrente tendrá a Joan García, al que se pide que vaya a la selección y sea titular. "No veo una razón de peso para hablar con él de que el Barcelona tenga un gran portero o que lo tenga el Arsenal, el Chelsea, la Real u Osasuna", aseguró.

"Los equipos tienen grandes porteros y la cuestión que se pueda generar porque un día Unai Simón haga muchas paradas o que luego las haga otro portero no tiene por qué influir ni en él ni en ningún otro. Ya sabemos que el Barcelona tiene un gran portero y nosotros también", zanjó al respecto.

También celebró que los hermanos Williams se estén "recuperando". "Es verdad que Iñaki ha estado dos meses parado y está entrando poco a poco. Y Nico poco a poco también está mejor", expresó el entrenador del Athletic.