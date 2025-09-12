Erostarbe, las hermanas González-Etxabarri y Rubén Vitoria siguen adelante en el Mundial de Surf

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los españoles Nadia Erostarbe, las hermanas Janire y Anette González-Etxabarri y Rubén Vitoria continúan con vida tras la jornada del jueves en el Campeonato del Mundo de Surf que se está disputando hasta este domingo 14 de septiembre en El Salvador.

De los cuatro, Janire González-Etxabarri fue la única que no tuvo que pasar por ninguna ronda de repesca al finalizar segunda en su serie del cuadro principal con 12.67 puntos, sólo superada por la portuguesa Yolanda Sequeira (13.17), y clasificarse para la quinta ronda.

Por detrás de ellas se situó la olímpica Nadia Erostarbe (12.6), lo que la obligó a pasar por una ronda de repesca, que supo salvar con solvencia con 12.67 puntos por delante de la peruana Sol Aguirre (9.23), la neerlandesa Tiara van der Huls (8.66) y la portorriqueña Havanna Cabrero (7.73).

Mismo destino por el que pasó Annette González-Etxabarri compitió también en repesca tras finalizar tercera de serie y que logró mantenerse en el campeonato por un escaso margen al finalizar segundo con 10.13 por los 10.1 de la alemana Noah Klapp.

En categoría masculina, Rubén Vitoria se impuso en su serie de repesca con 10.94 puntos para continuar en un Mundial que acabó para Yago Domínguez que no logró superar la ronda 4 de repesca al finalizar cuarto con 7.54 puntos.