El escolta Colby Jones ficha por Bàsquet Manresa hasta 2027

Archivo - October 19, 2023, Sacramento, CA, USA: Sacramento Kings guard Colby Jones (20) drives the ball down court after stealing the ball from Utah Jazz guard Collin Sexton (2) during a game at Golden 1 Center Thursday, Oct. 19, 2023 in Sacramento. - Europa Press/Contacto/Paul Kitagaki Jr. - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador estadounidense Colby Jones se convirtió este lunes en el nuevo fichaje del Bàsquet Manresa, con el que ha firmado por una temporada, hasta 2027, después de que el club catalán y los Memphis Hustle de la G-League llegasen a un acuerdo para su traspaso, según ha comunicado la entidad catalana.

El escolta de 24 años, destacado por su capacidad de generar juego a partir del 'pick-and-roll', aportará su experiencia en la NBA al Bàsquet Manresa. Jones es un jugador "con mucha pausa, inteligente en la toma de decisiones y con recursos tanto para anotar como para asistir a sus compañeros". "Además, sus condiciones físicas y atléticas le permiten defender con garantías diversas posiciones", añadió el club en el comunicado.

Jones ha militado en el Xavier Musketeers de la NCAA, así como en los Sacramento Kings y Detroit Pistons de la NBA. Asimismo, en la G-League pasó por los Stockton Kings, Capital City Go-Go, Motor City Cruise y Memphis Hustle, con el que firmó unos promedios de 13,8 puntos; 4,1 rebotes; 3,6 asistencias y 13,5 de valoración en 23,6 minutos por partido en la pasada campaña.