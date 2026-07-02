El escolta español Isaac Nogués deja el Valencia Basket

Archivo - Isaac Nogues of Valencia Basket celebrates after winning the EuroLeague Play Off Game 5 match between Valencia Basket and Panathinaikos Aktor Athens at Roig Arena on May 13, 2026 in Valencia, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha anunciado este jueves un acuerdo con el escolta español Isaac Nogués para rescindir la temporada de contrato que aún unía a ambas partes, por lo que el jugador deja de pertenecer a la disciplina 'taronja' tras formar parte del equipo que conquistó el primer doblete de la historia del conjunto masculino con la Liga Endesa y la Supercopa Endesa.

Nogués llegó al Valencia Basket en el verano de 2025 procedente de los Rip City Remix, equipo afiliado en la G-League de los Portland Trail Blazers, y cierra su etapa en el conjunto valenciano después de disputar 33 partidos oficiales entre la Liga Endesa, la Euroliga y la Supercopa Endesa.

En la competición liguera participó en 19 encuentros, con unos promedios de 0,8 puntos, 1,6 rebotes y 0,8 asistencias en cerca de ocho minutos por partido.

El Valencia Basket agradeció al escolta "la profesionalidad, la entrega y el trabajo" mostrados durante su etapa en el club y le deseó "lo mejor" para su futuro, tanto en el ámbito deportivo como en el personal.