El escolta estadounidense Armoni Brooks jugará cedido en el Valencia Basket

Archivo - Armoni Brooks of EA7 Emporio Armani in action during the EuroLeague Regular Season Round 7 match played between FC Barcelona and EA7 Emporio Armani Milan at Palau Blaugrana on October 28, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha anunciado este lunes el fichaje del escolta estadounidense Armoni Brooks para la temporada 2026/27, en calidad de cedido por el LDLC ASVEL Villeurbanne, después de que el jugador firmara este verano por el conjunto francés tras completar dos destacadas campañas en el Armani Olimpia Milán.

El exterior texano, de 28 años y 1,94 metros de altura, reforzará el perímetro del conjunto 'taronja' después de consolidarse como uno de los mejores tiradores de la pasada Euroliga, en la que promedió 13,1 puntos, 3,5 rebotes y 1,4 asistencias, con un 41,6 por ciento de acierto desde la línea de tres.

Su gran rendimiento también tuvo continuidad en la liga italiana, donde fue uno de los protagonistas del triplete conquistado por el Armani Olimpia Milán. Brooks fue elegido MVP de la Copa de Italia, MVP de las finales de la Lega y mejor jugador de la fase regular, además de formar parte del Quinteto Ideal de la competición tras promediar 15,9 puntos por encuentro.

Formado en la Universidad de Houston, Brooks inició su carrera profesional en la G League antes de dar el salto a la NBA, donde disputó un total de 84 partidos repartidos entre Houston Rockets, Toronto Raptors y Brooklyn Nets. También pasó por los equipos vinculados de esas franquicias en la liga de desarrollo estadounidense antes de emprender su aventura europea en 2024.

En su primera temporada con el Armani Olimpia Milán ya dejó muestras de su capacidad anotadora, con 7,6 puntos de media en la Euroliga, antes de dar un importante salto de rendimiento el pasado curso tanto en Europa como en la competición doméstica italiana, consolidándose como una de las referencias ofensivas del equipo.

Con su incorporación, el Valencia Basket suma una amenaza exterior de primer nivel para afrontar una temporada en la que volverá a competir en la Euroliga y en la Liga Endesa, con un jugador que llega avalado por su eficacia en el lanzamiento de triple y por los reconocimientos individuales obtenidos el último curso.